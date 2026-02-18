Η Λεβερκούζεν ανέβασε ένα εντυπωσιακό εικαστικό στα social media ως προαναγγελία της μάχης κόντρα στον Ολυμπιακό για το Champions League και το Gazzetta σας εξηγεί το background της ιδέας με τη βοήθεια του... σχεδιαστή της

«Έτοιμοι να επιστρέψουμε» είναι το μότο για την αναμέτρηση της Λεβερκούζεν κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» λίγες εβδομάδες μετά τη μεταξύ τους μονομαχία στο League Phase του Champions League.

Οι Πειραιώτες είχαν επικρατήσει με 2-0 και έθεσαν ισχυρές βάσεις για την είσοδο στην 24άδα, η οποία εν τέλει τους οδήγησε ξανά πάνω στους Γερμανούς για τα play offs του θεσμού και με φόντο τους «16» όπου περιμένει είτε η Μπάγερν είτε η Άρσεναλ.

Οι «ασπιρίνες» ανέβασαν στα social media ένα τρομερό εικαστικό ως προαναγγελία της πρώτης μάχης, το οποίο απεικονίζει δύο λιοντάρια με λευκό χρώμα, έχοντας φόντο την Ακρόπολη με κόκκινο χρώμα και βρίσκονται μέσα σε ένα πλαίσιο που στη βάση έχει κίονες και καταλήγουν και σε προβολείς ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Στο κέντρο και πάνω από τα λιοντάρια, εκτός από την αναμέτρηση υπάρχει το «Sound of Dreams», που σημαίνει ο ήχος των ονείρων και τοποθετείται σε κάθε ευρωπαϊκό ματς των Γερμανών. Το Gazzetta επικοινώνησε με τον δημιουργό αυτής της εξαιρετικής εικόνας, τον Γερμανό γραφίστα, Φλόριαν Σόμερ.

Ο ίδιος μοιράστηκε τις σκέψεις του πίσω από την επιλογή αυτού του σχεδίου. Συγκεκριμένα: «Τα λιοντάρια είναι από το σήμα της Λεβερκούζεν και όπως κάνω σε κάθε εικόνα για εκτός έδρας παιχνίδι της Λεβερκούζεν στην Ευρώπη, προσθέτω αρκετά στοιχεία από την κουλτούρα της χώρας και της πόλης όπου θα ταξιδέψει η ομάδα».

Μάλιστα, είχε σχεδιάσει και το εικαστικό για την αναμέτρηση των δύο ομάδων στο League Phase, όταν είχε ως πρωταγωνιστή ένα βάζο από την αρχαία Ελλάδα. «Η βάση είναι ο ελληνικός τρόπος ζωής. Πάντα υπάρχει ένα λιοντάρι που αφορά τη Λεβερκούζεν και εκεί το είχα βάλει μέσα σε ένα βάζο από την αρχαία Ελλάδα».