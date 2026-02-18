Ο Μεχντί Ταρέμι έχει βρει τον... τρόπο και αποτελεί τον μεγάλο κίνδυνο της Λεβερκούζεν αφού στα τελευταία τέσσερα ματς που την έχει αντιμετωπίσει μετράει τρία γκολ και δύο ασίστ.

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη των play offs του Champions League με σκοπό την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης ωστόσο θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λεβερκούζεν.

Σε αντίθεση με το League Phase, οι Πειραιώτες θα πρέπει να βρουν αποτέλεσμα πρόκρισης τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, με τις «ασπιρίνες» να έχουν παρουσιάσει ένα αρκετά καλό πρόσωπο στο μεταξύ τους παιχνίδι στο Φάληρο παρά την ήττα (2-0).

Ο άνθρωπος που παραμένει «πονοκέφαλος» για τον γερμανικό σύλλογο ακούει στο όνομα του Μεχντί Ταρέμι. Το γκολ που πέτυχε ο 33χρονος φορ στο παιχνίδι της League Phase δεν ήταν το πρώτο αλλά η συνέχεια από ένα εξαιρετικό σερί που μετράει ο Ιρανός στράικερ.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής φορ έχει αντιμετωπίσει συνολικά τέσσερις φορές τη γερμανική ομάδα και με τρεις διαφορετικές ομάδες, μετρώντας τρία γκολ και δύο ασίστ αλλά και τρεις νίκες αντί μόλις μίας ήττα, στην οποία ο Ιρανός δεν είχε γκολ ή ασίστ (Ίντερ). Στις άλλες που πέτυχε κάτι από αυτά, η ομάδα του νίκησε.

Ας τα βάλουμε με τη σειρά...

Τη σεζόν 2022/23, ο Ταρέμι φορούσε τη φανέλα της Πόρτο και στον δεύτερο όμιλο του Champions League, βρέθηκε απέναντι στη Λεβερκούζεν. Στο παιχνίδι της Πορτογαλίας, ο διεθνής φορ από killer μετατράπηκε σε... σερβιτόρος, δίνοντας δύο ασίστ για τα ισάριθμα γκολ που πέτυχε η ομάδα για να φτάσει στη νίκη με 2-0. Αρχικά έδωσε στον Ζαϊντού για το 1-0 στο 69ο λεπτό ενώ στο 87ο λεπτό, ήταν ο άνθρωπος που μοίρασε στον Γκαλένο για να έρθει το τελικό 2-0 των Πορτογάλων.

Η διαφορά που είχε το παιχνίδι στη Γερμανία ήταν ότι ο Ταρέμι αντί να μοιράσει, αυτή τη φορά σκόραρε και μάλιστα δύο φορές. Ο Γκαλένο είχε ανοίξει από νωρίς το σκορ (6') όμως ο Ιρανός στράικερ με δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι στο 53ο λεπτό και στο 64ο λεπτό (αμφότερα τα κέρδισε ο Γκαλένο), διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για τους «δράκους».

Στο μοναδικό ματς που δεν είχε γκολ ή ασίστ, ήταν με τη φανέλα της Ίντερ όπου η Λεβερκούζεν επικράτησε με 1-0 στη Γερμανία για το περσινό League Phase. Όμως η ρεβάνς ήρθε φέτος με τον Ολυμπιακό.

Ο Κοστίνια άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό, έβαλε φωτιά στο «Γ. Καραϊσκάκης» και αφότου χρειάστηκε ο Τζολάκης για να παραμείνει το μηδέν, ο Ταρέμι κατάφερε να βρει δίχτυα χάρη στην εξαιρετική πάσα του Ροντινέι και την άψογη εκτέλεση του έμπειρου killer όπου διαμόρφωσε το τελικό 2-0 και χάρισε ένα πολύτιμο τρίποντο στο League Phase.