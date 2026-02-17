Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του 2 αγώνες με την Λεβερκούζεν με πιο μεγάλο συντελεστή δυσκολίας σχετικά με τον νικηφόρο αγώνα της League Phase. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Μπορεί ο Ολυμπιακός να περνά μία δύσκολη αγωνιστική περίοδο υπό το πρίσμα των κακών αποτελεσμάτων στην ελληνική Λίγκα , ωστόσο το Champions League ως προς την φετινή αγωνιστική περίοδο είναι κάτι το διαφορετικό. Για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί ο βασικός στόχος των Ερυθρόλευκων έχει επιτευχθεί. Κατάφεραν μετά από 3 σερί νίκες να γυρίσουν μία κατάσταση που έμοιαζε και ήταν όντως δύσκολη και να περάσουν από την διαδικασία της League Phase του Champions League και έτσι έγιναν και η πρώτη ελληνική ομάδα που το πετυχαίνει αυτό.

Από εδώ και πέρα ότι πετύχει ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα είναι κάτι το έξτρα. Αυτό το κάτι παραπάνω. Φυσικά δεν θα αφήσει έτσι αυτά τα 2 πολύ δυνατά ματς με την Λεβερκούζεν αλλά ξέρει πολύ καλά ότι δεν θα έχουν καμία σχέση με το 2-0 του Φαλήρου. Θα είναι 2 διαφορετικά ματς. Είναι δε πιθανό να βόλευε τον Ολυμπιακό να ήταν ανάποδη η σειρά των αγώνων και ο πρώτος αγώνας να ήταν εκτός έδρας αλλά δεν γίνεται να μείνουμε στα εάν. Το πρόγραμμα είναι αυτό που είναι.

Ο Ολυμπιακός βίωσε και την φθορά μέσα από τον θεσμό αυτόν. Είναι μία πολύ δύσκολη διοργάνωση που θα κουράσει κάθε παίκτη σωματικά, πνευματικά αλλά και ψυχολογικά και είναι και μία διαδικασία μηνών φυσικά.

Το μήνυμα του Κοστίνια για την επόμενη μέρα πιο σαφές από ποτέ

Ο Πορτογάλος ακραίος μπακ το έθεσε με ωραίο τρόπο στις δηλώσεις του. Το στίγμα του Κοστίνια μετά την συνάντηση που έγινε στον Ρέντη με διοίκηση - προπονητή - παίκτες ήταν σαφές. Ο κάθε παίκτης πρέπει να αφήσει πίσω του τα άσχημα αποτελέσματα με τον Παναθηναϊκό και τον Λεβαδειακό και να κάνει το καλύτερο. Ο δεξιός μπακ των Ερυθρόλευκων πρακτικά με τον τρόπο του ανέλαβε την ευθύνη που του αναλογεί και στάθηκε σε αυτήν την παράμετρο αναφορικά με τους παίκτες του κόουτς Μεντιλίμπαρ.

Μίλησε ακόμα και για την ευθύνη των παικτών ως προς τους αγώνες της ομάδας του Ολυμπιακού ανεξαρτήτως αντιπάλου. Και μπορεί ο Ολυμπιακός να μην είναι φαβορί σε αυτό το ζευγάρι με τους Γερμανούς (που έδειξαν και στο Καραϊσκάκη πόσο σκληρή επιθετικά και επικίνδυνη ομάδα είναι), ωστόσο εάν μπορέσει να παίξει καλά και να διεκδικήσει μέχρι τέλους την πρόκριση για την συνέχεια της διοργάνωσης μπορεί να φτιάξει για τα καλά το αγωνιστικό του κέφι και να πάρει μία ανάλογη ώθηση.

Σε αυτό το σκέλος φυσικά η λέξη ευστοχία είναι κομβική. Τα τελειώματα των παικτών του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα ήταν κάκιστα, οπότε θα έχει έξτρα σημασία το να είναι ουσιαστικοί και εύστοχοι απέναντι σε μία Λεβερκούζεν που και αυτή θα έχει μεγάλο κίνητρο για αυτούς τους αγώνες.