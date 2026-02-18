Καυτό ραντεβού στον Πειραιά, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται... ξανά τη Λεβερκούζεν, με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να κυνηγά ένα μοναδικό επίτευγμα.

Στη μαγική βραδιά της 20ης Ιανουαρίου, Κοστίνια και Ταρέμι υπέγραψαν τον ερυθρόλευκο θρίαμβο απέναντι στη Λεβερκούζεν. Ηταν η απαιτούμενη ώθηση για το διπλό στο Άμστερνταμ και την εντυπωσιακή πρόκριση στα Play offs του Champions League. Η μοίρα τα έφερε έτσι και οι δυο τους θα κονταροχτυπηθούν ξανά για μια θέση στους «16» της διοργάνωσης. Τρεις φορές έχουν βρεθεί συνολικά στη διοργάνωση, με τους Πειραιώτες να μετρούν δυο νίκες εντός έδρας και μια ήττα στη Γερμανία. Στο 2.50 προσφέρεται η απόδοση να... τριτώσει το καλό για τον Ολυμπιακό.

Άλλωστε, η Λεβερκούζεν τα βρίσκει σκούρα κόντρα στις ελληνικές ομάδες, έχοντας κερδίσει μόνο μια φορά στη χώρα μας, τον Οκτώβριο του 1993 τον Παναθηναϊκό με 4-1. Οι «Ασπιρίνες» δυσκολεύονται αρκετά στην Ελλάδα, αφού στις τρεις από τις τέσσερις τελευταίες επισκέψεις δεν μπόρεσαν όχι μόνο να νικήσουν, αλλά και να μη σκοράρουν. Στο 2.05 τιμάται η απόδοση να μη σκοράρουν και οι δυο ομάδες.

Το συγκρότημα του Μεντιλίμπαρ θέλει να γράψει ιστορία, αφού αναζητά την τέταρτη διαδοχική του νίκη στη διοργάνωση για πρώτη φορά στην ιστορία του (αυτό θα είναι το 165ο παιχνίδι του στις δύο διοργανώσεις). Ένας από τους παράγοντες που μπορούν να κρίνουν την επιτυχία του αποτελεί αναμφίβολα ο Μεχντί Ταρεμί, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε αξιόπιστο σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 16 συνολικά γκολ, όπως απέδειξε και στην προηγούμενη συνάντηση μεταξύ των δυο ομάδων.

Στο Champions League δε, ο Ιρανός έχει συμμετοχή σε τέσσερα γκολ φέτος (2 γκολ, 2 ασίστ), ενώ ο τελευταίος παίκτης του Ολυμπιακού με περισσότερες συμμετοχές σε μία σεζόν ήταν ο Ιεροκλής Στολτίδης τη σεζόν 2007-08 με πέντε (3 γκολ, 2 ασίστ). Nα σκοράρει ο Ταρέμι προσφέρεται στο 2.50.

Από την πλευρά της η Λεβερκούζεν ψάχνει εκδίκηση από τον Ολυμπιακό μετά την ήττα στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά από τις ομάδες που έχουν παίξει 10+ αγώνες στα νοκ άουτ του Champions League έχει το χειρότερο ποσοστό νικών (11%), κερδίζοντας μόνο δύο από τα 19 παιχνίδια της (4 ισοπαλίες, 13 ήττες).

Οι Γερμανοί αρέσκονται σε υψηλά ποσοστά κατοχής κι έχουν τον δεύτερο υψηλότερο μέσο όρο κατοχής μπάλας ανά αγώνα στη φετινή διοργάνωση (63,3%), πίσω μόνο από τη Μάντσεστερ Σίτι (63,8%). Στυλοβάτης του παιχνιού της είναι ο μέσος, Αλέις Γκαρθία, που πέρα από τον ρυθμό, βοηθάει και στη διάσπαση των αμυνών με τις περισσότερες διαπεραστικές πάσες (133) στη φάση της Phase. Οι 32 μάλιστα ήταν απέναντι στον Ολυμπιακό, αριθμός -ρεκόρ για τη φετινή διοργάνωση! Να μοιράσει ασίστ ο Γκαρθία τιμάται στο 6.50.

Ο ΠΑΟΚ ξέρει το μυστικό πρόκρισης

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τη Θέλτα στην Τούμπα για το πρώτο σκέλος των play-offs του Europa League, με στόχο την... εκδίκηση, αλλά και το βήμα πρόκρισης. Αλλωστε, ο «Δικέφαλος» δεν ξεχνά πως στη μοναδική τους συνάντηση στο παρελθόν οι Γαλιθιάνοι επικράτησαν νωρίτερα μέσα στη σεζόν με 3-1 στην Ισπανία.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ποντάρει στο ότι έχει προκριθεί στις έξι από τις επτά τελευταίες διπλές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της (συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών) όταν έδωσε τον πρώτο αγώνα στην έδρα της, με μοναδική εξαίρεση τα περσινά play-offs του Europa League απέναντι στην FCSB. Νίκη κόντρα στη Θέλτα προσφέρεται στο 2.40.

Φέτος τερμάτισε στην 17η θέση των Play-offs χάρη στην εξαιρετική του επίθεση, καθώς είναι η ομάδα με τα περισσότερα γκολ (11) στο δεύτερο ημίχρονο από κάθε άλλη στη φετινή διοργάνωση. Nα σκοράρει το 1ο γκολ στην επανάληψη τιμάται στο 2.45.

Κομβικός πίσω από τα εντυπωσιακά του νούμερα είναι κι ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος έχει πετύχει τέσσερα γκολ στον θεσμό, με τους Στέφανο Αθανασιάδη (6) και Γιασεμή Γιασεμάκη (5) να είναι οι μοναδικοί με περισσότερα σε μια ευρωπαϊκή σεζόν για τον σύλλογο. Ωστόσο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ελληνα επιθετικού.

Την ίδια ώρα βέβαια η Θέλτα έχει τους δικούς της λόγους να χαμογελάει. Μετράει άλλωστε τέσσερις διαδοχικές νίκες απέναντι σε ελληνικές ομάδες σε μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τον Νοέμβριο του 1999 και έπειτα, με καθεμία από αυτές να έρχεται με διαφορά ακριβώς δύο τερμάτων.

Παραμένει μάλιστα αήττητη στα τέσσερα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της σε νοκ άουτ φάση μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης (2 νίκες, 2 ισοπαλίες), με τελευταία ήττα το 2-0 από τη Βέρντερ Βρέμης τον Μάρτιο του 2007 στο Κύπελλο UEFA. Το διπλό της ομάδας του Βίγκο προσφέρεται στο 2.90.

Το Τριφύλλι θέλει να της σπάσει το αήττητο

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Βικτόρια Πλζεν για τη δεύτερη μάχη σε ολόκληρη την ιστορία τους, μετά το 0-0 νωρίτερα μέσα στη σεζόν στην Αθήνα για τη League Phase του Europa League. Το Τριφύλλι θέλει να διευρύνει το αήττητο σερί του στην Ευρώπη στον αριθμό ρεκόρ των έξι αγώνων, όπως και ο Ράφα Μπενίτεθ το δικό του αήττητο στο Europa League στους 17 αγώνες (8 νίκες, 7 ισοπαλίες) σε ένα σερί που κρατάει εδώ κι έντεκα χρόνια. Στο 2.45 προσφέρεται η νίκη του Παναθηναϊκού.

Στο αντίποδα η Βικτόρια Πλζεν ήταν η μοναδική ομάδα που ολοκλήρωσε αήττητη τη League Phase (3 νίκες, 5 ισοπαλίες), έχοντας παράλληλα την καλύτερη άμυνα με μόλις τρία γκολ παθητικό. Μια εντυπωσιακή επίδοση που χρωστάει και στον τερματοφύλακά της, Φλόριαν Βίγκελε, ο οποίος έχει αποκρούσει τα 19 από τα 20 σουτ στην εστία που έχει δεχθεί (ποσοστό 95%) κι έχει βοηθήσει την ομάδα του να κρατήσει πέντε φορές ανέπαφη την εστία της, επίδοση που υστερεί σε σύγκριση μόνο με τη Μπράγκα. Το Under 2.5 γκολ το βρίσκουμε στο 1.61.

Ο Παναθηναϊκός των έντεκα γκολ στη διοργάνωση θα επιχειρήσει να φθείρει την απόδοσή τους με κύριους εκφραστές τους Κάρολ Σφιντέρσκι και Ανάς Ζαρουρί που έχουν σκοράρει από τέσσερα γκολ ο καθένας. Σημειώνουμε πάντως ότι Φώτης Ιωαννίδης είναι ο τελευταίος παίκτης του συλλόγου που σημείωσε πέντε γκολ σε μία σεζόν (2023/24), ενώ ο Τζιμπρίλ Σισέ ήταν ο τελευταίος μη Έλληνας που το κατάφερε (2009/10). Να βρει δίχτυα ο Πολωνός φορ προσφέρεται στο 3.20.

