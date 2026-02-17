Ντόρτμουντ - Αταλάντα: Το γκολ του Γκιρασί για το 1-0
Στο τρίτο μόλις λεπτό, η Ντόρτμουντ προηγήθηκε ενάντια στην Αταλάντα με γκολ του Γκιρασί.
Μπορεί η αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Αταλάντα να καθυστέρησε 15 λεπτά να ξεκινήσει λόγω... κίνησης, όμως για τους οπαδούς των Βεστφαλών η αναμονή άξιζε! Βλέπετε, στο τρίτο μόλις λεπτό η Μπορούσια προηγήθηκε με τον Γκιρασί να κάνει το 1-0 με κεφαλιά μετά από σέντρα του Ρίερσον και να δίνει προβάδισμα από πολύ νωρίς στην ομάδα του.
