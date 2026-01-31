Δείτε τις πιθανότητες που δίνει η Opta για να περάσουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στους «16» των Champions και Europa League.

Ο Φεβρουάριος προβλέπεται... καυτός για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, που μετέχουν στα playoffs των Champions και Europa League. Εκεί, θα αντιμετωπίσουν ομάδες που είχαν συναντήσει και στη league phase, με τους Ερυθρόλευκους να κληρώνονται με τη Λεβερκούζεν, τους Πράσινους με τη Βικτόρια Πλζεν και τον Δικέφαλο του Βορρά με τη Θέλτα.

Σύμφωνα δε με την Opta, και οι τρεις ελληνικοί σύλλογοι είναι αουτσάιντερ για την πρόκριση στην επόμενη φάση, με τους αριθμούς να δίνουν περισσότερες πιθανότητες σε Ασπιρίνες, Τσέχους και Γαλιθιάνους.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 42% ενάντια στον γερμανικό σύλλογο, ο Παναθηναϊκός στο 45% και ο ΠΑΟΚ στο 46%, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει, κατά την Opta πάντα, τις περισσότερες πιθανότητες για να προχωρήσει. Υπενθυμίζεται πως στο Conference League, συνεχίζει η ΑΕΚ, που έχει εξασφαλισμένη την παρουσία της στη φάση των «16», έχοντας τερματίσει στην οκτάδα της league phase.

✅ Champions League - To Secure R16:



🇩🇪 Dortmund - 57%

🇮🇹 Atalanta - 43%



🇵🇹 Benfica - 42%

🇪🇸 Real Madrid - 58%



🇫🇷 AS Monaco - 15%

🇫🇷 PSG - 85%



🇹🇷 Galatasaray - 37%

🇮🇹 Juventus - 63%



🇧🇪 Club Brugge - 37%

🇪🇸 Atlético Madrid - 63%



🇦🇿 Qarabağ - 10%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Newcastle - 90%



