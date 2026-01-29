Το όνομά του; Ανατόλι Τρούμπιν; Κι η θέση του στο γήπεδο; Τερματοφύλακας! Ενίοτε ωστόσο μπορεί να προσφέρει και γκολ πρόκρισης σαν πεπειραμένος σέντερ φορ, όπως έκανε στο «Ντα Λουζ» κόντρα στη Ρεάλ. Η Μπενφίκα χρειαζόταν ακόμα ένα γκολ κόντρα στους Μαδριλένους ώστε να προκριθεί στα play-offs του Champions League και ο Τρούμπιν φόρεσε την κάπα του ήρωα για να την ξελασπώσει στην τελευταία φάση. Ανέβηκε στην περιοχή μετά από υπόδειξη του Ζοσέ Μουρίνιο και με τρομερή κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 4-2 για τη Μπενφίκα που της χάρισε το εισιτήριο για τα play-offs.

Η Premier League τα τελευταία χρόνια φροντίζει να δικαιώνει όσους την χαρακτηρίζουν ως το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Μια ματιά άλλωστε στην πρώτη οκτάδα του φετινού Champions League αρκεί για να καταλάβει κανείς την υπεροχή τους στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Όχι μια, ούτε δυο, ούτε τρεις, αλλά πέντε αγγλικές ομάδες εξασφάλισαν μια θέση στους «16» της διοργάνωσης μέσω της πρώτης οκτάδας, με τη Νιούκαστλ να είναι η μοναδική από το Νησί που περιορίστηκε στα play-offs. Αντίθετα Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι απέφυγαν το ενδιάμεσο σκαλοπάτι και βρέθηκαν απευθείας στη φάση των «16», σε ακόμα μια απόδειξη της αγγλικής ηγεμονίας.

Ο Ανατόλι Τρούμπιν μπορεί να έκλεψε την παράταση με το γκολ πρόκρισης που πέτυχε στις καθυστερήσεις κόντρα στη Ρεάλ, όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε ρίξει γερό... κουβάλημα. Με δυο ασίστ κι ένα εύστοχο πέναλτι ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε ένα «ανορθόδοξο» χατ τρικ κόντρα στους Μερένγκες και στάθηκε καταλυτικός για τη Μπενφίκα, θυμίζοντας την εμφάνιση που είχε πραγματοποιήσει τέτοια εποχή πριν από ένα χρόνο κόντρα στον έτερο γίγαντα της Ισπανίας, τη Μπαρτσελόνα! Και πάλι για τη League Phase του Champions League, ο Παυλίδης είχε γράψει τη δική του ραψωδία με τρία γκολ και κλασικό χατ τρικ κόντρα στους Μπλαουγκράνα, οι οποίοι βέβαια είχαν γελάσει τελευταίοι στη Λισαβόνα με νίκη 5-4 σε ένα χορταστικό παιχνίδι.

Πριν αρχίσει ένα ντεμαράζ νικών στο Champions League που τον έστειλε στα play-offs της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός βίωσε μια περίοδο όπου τα αποτελέσματα του γυρνούσαν συνεχώς στην πλάτη. Όταν υποδέχθηκε για παράδειγμα τη Ρεάλ στο «Γ. Καραϊσκάκης» πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση που ανάγκασε τη Βασίλισσα να υποφέρει, όμως ένας παίκτης αρκούσε για να της δείξει το δρόμο της απόδρασης από τον Πειραιά. Ο Κιλιάν Μπαπέ είχε... ορέξεις κόντρα στον Ολυμπιακό και το πρώτο καρέ τερμάτων της καριέρας του στο Champions League την οδήγησε στη νίκη με 4-3, με τον Γάλλο να σημειώνει όλα τα γκολ των Μαδριλένων σε μια βραδιά που είχε την υπογραφή του.

«Άγιος». Κέρβερος. Ένα ερυθρόλευκο τείχος. Στο πιο κρίσιμο ματς του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, o Κωνσταντής Τζολάκης έκανε εμφάνιση καριέρας κόντρα στη Λεβερκούζεν και οδήγησε τους Πειραιώτες σε μια κομβική νίκη με 2-0. Ο Έλληνας πορτιέρε πραγματοποίησε πλήθος καίριων επεμβάσεων και στο τέλος της βραδιάς παρέλαβε πανάξια το βραβείο του MVP, σε μια από τις κορυφαίες εμφανίσεις τερματοφύλακα στη φετινή διοργάνωση.

Το VAR πλέον αποτελεί καθημερινότητα κι έχει φωλιάσει στα ποδοσφαιρικά δρώμενα, όμως ενίοτε υπάρχουν και στιγμές που... ξενίζει. Σίγουρα οι παίκτες της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ δεν θα του έτρεφαν και μεγάλη αγάπη μετά την ήττα από τη Μαρσέιγ με 3-2, όταν το γκολ ισοφάρισης που πέτυχαν ακυρώθηκε για χιλιοστά! Με το σκορ στο 3-2 υπέρ της Μαρσέιγ, οι Βέλγοι κατάφεραν να στείλουν τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR προκαλώντας πανικό στα social media. 🚨 𝗟𝗔 𝗕𝗘𝗟𝗚𝗜𝗤𝗨𝗘 🇧🇪 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗘́𝗚𝗢𝗨̂𝗧𝗘́𝗘 𝗣𝗔𝗥 𝗟’𝗔𝗥𝗕𝗜𝗧𝗥𝗔𝗚𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟’𝗨𝗡𝗜𝗢𝗡 𝗦𝗔𝗜𝗡𝗧-𝗚𝗜𝗟𝗟𝗢𝗜𝗦𝗘 𝗘𝗧 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘 ! 😤



🗞️ DHnet : « Comme ce but du 3-3, annulé par deux fois , d’abord pour un hors-jeu de Mac Allister… pic.twitter.com/i4ggUPdwYW — Actu Foot (@ActuFoot_) December 10, 2025

Γιουβέντους και Μπορούσια Ντόρτμουντ ξεκίνησαν με.. ορέξεις τη φετινή σεζόν, καθώς στην πρεμιέρα τους στη διοργάνωση χάρισαν γκολ και θέματα με το τελικό 4-4. Πρόκειται για ρεκόρ στην ιστορία του Champions League ως το ματς με τα περισσότερα γκολ που έληξε ισόπαλο. Πρόκειται πάντως για ακόμα μια «αυτοχειρία» στη μακρά λίστα στων Βεστφαλών, οι οποίοι μέχρι το 90΄προηγούνταν με 3-2, αλλά κατάφεραν να δεχθούν δυο γκολ στις καθυστερήσεις και να πετάξουν δυο πολύτιμους βαθμούς...

Ο Χρήστος Τζόλης τα έκανε όλα κόντρα στη Μπαρτσελόνα. Σκόραρε στα δίχτυα των Μπλαουγκράνα, σκόραρε στα δίχτυα της Μπριζ και με τη δική του υπογραφή οι δυο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 3-3. Ο Έλληνας εξτρέμ ήταν καθοριστικός στο προβάδισμα των Βέλγων με 2-1 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο β΄μέρος οι ρόλοι άλλαξαν. Στο 77΄συγκεκριμένα βοήθησε άθελά του την ομάδα του Φλικ να φτάσει στην ισοφάριση, όταν έπειτα από σέντρα του Γιαμάλ η μπάλα κόντραρε πάνω του και κατέληξε στα δίχτυα της Μπριζ, με την UEFA να χρεώνει τη φάση ως αυτογκόλ εις βάρος του Έλληνα εξτρέμ.