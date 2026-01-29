Ο Ανατόλι Τρούμπιν έγινε ο πέμπτος τερματοφύλακας που βρίσκει δίχτυα στο Champions League και το Gazzetta σας θυμίζει τους άλλους τέσσερις.

Η league phase του Champions League ολοκληρώθηκε, με τον Ανατόλι Τρούμπιν να καταφέρνει να γίνει το πρόσωπο της βραδιάς σε μία νύχτα που περιλάμβανε 18 αγώνες όλους προγραμματισμένους την ίδια ώρα.

Ο Ουκρανός τερματοφύλακας λύτρωσε την Μπενφίκα με απίθανο buzzer beater ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης, στέλνοντας τους Αετούς στα νοκ άουτ, τη Βασίλισσα εκτός οκτάδας και τη Μαρσέιγ... σπίτι της! Με τον τρόπο αυτό, ο 24χρονος γκολκίπερ μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ με τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ή αγωνίζονταν στην ίδια θέση με εκείνον και κατάφεραν να βρουν δίχτυα σε αγώνα για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Πριν από τον Τρούμπιν, άλλοι τέσσερις τερματοφύλακες έχουν καταφέρει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν, με έναν εξ αυτών μάλιστα να το έχει πράξει με τρεις διαφορετικές ομάδες ενάντια στον ίδιο αντίπαλο! Άλλοι δύο δε, τα κατάφεραν από open play, όπως ο Ουκρανός...

Χανς-Γιεργκ Μπουτ

Μακράν ο κορυφαίος σκόρερ του θεσμού που φορούσε γάντια τερματοφύλακα και συγχρόνως εφιάλτης της Γιουβέντους! Ο Γερμανός γκολκίπερ σκόραρε 29 φορές στην καριέρα του με εκτελέσεις πέναλτι και τρεις εξ αυτών σημειώθηκαν στο Champions League. Το 2000, το έπραξε με τη φανέλα του Αμβούργου, το 2002 με εκείνη της Λεβερκούζεν και το 2009 με εκείνη της Μπάγερν Μονάχου, με τον κοινό παρονομαστή να είναι ο αντίπαλος: Σε όλες τις περιπτώσεις, κατάφερε να πληγώσει τη Βέκια Σινιόρα!

Σινάν Μπολάτ

Στις 9 Δεκεμβρίου 2009, την ώρα που ο Ολυμπιακός νικούσε την Άρσεναλ με γκολ του Λεονάρντο και έκλεινε θέση στους «16» του θεσμού, η Σταντάρ Λιέγης έψαχνε γκολ ενάντια στην Άλκμααρ προκειμένου να αποφύγει την τέταρτη θέση του ομίλου. Στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Τούρκος προωθήθηκε αντιλαμβανόμενος πως δεν έχει και πολλά να χάσει και δικαιώθηκε, στέλνοντας την μπάλα στα ολλανδικά δίχτυα! Έτσι, ο Μπολάτ είχε γίνει ο πρώτος γκολκίπερ που βρίσκει δίχτυα στον θεσμό σε open play, οδηγώντας παράλληλα τους Βέλγους στα νοκ άουτ του Europa League. Εκεί όπου η Σταντάρ θα έφτανε μέχρι την οκτάδα, αποκλείοντας στη φάση των «16» τον Παναθηναϊκό...

Βίνσεντ Ενγιάμα

Επί σειρά ετών βασικός τερματοφύλακας της εθνικής Νιγηρίας, πριν καθιερωθεί στη Λιλ έφτιαξε το όνομά του στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ένας ακόμα... πεναλτάκιας στη λίστα, με τον Αφρικανό να σκοράρει 15 φορές στην καριέρα του και μία εξ αυτών να είναι με τους Ισραηλινούς στο Champions League. Ήταν στις 29 Σεπτεμβρίου 2010, με τη Λιόν να περνά από το Τελ Αβίβ με 3-1 αλλά τον Νιγηριανό να σημειώνει το ιστορικό, πρώτο γκολ της ομάδας του στη διοργάνωση, μειώνοντας σε 2-1 στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ιβάν Προβεντέλ

Πέρασαν σχεδόν 13 χρόνια για να δούμε ξανά γκολ από τερματοφύλακα στο Champions League αλλά η αναμονή άξιζε, με το εν λόγω τέρμα να έρχεται ως... buzzer beater. Η Λάτσιο βρισκόταν πίσω στο σκορ ενάντια στην Ατλέτικο Μαδρίτης στις 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ο Ιταλός ανέβηκε για την τελευταία φάση του αγώνα, λυτρώνοντας εντέλει τους Λατσιάλι με τρομερή κεφαλιά, κάνοντας το τελικό 1-1. Ήταν μόλις το δεύτερο γκολ τερματοφύλακα σε open play στον θεσμό και τελευταίο μέχρι να έρθει η... οβίδα του Τρούμπιν χθες το βράδυ!