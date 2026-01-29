Ο γνωστός για την αθόρυβη δουλειά του στη μεσαία γραμμή, Σαντιάγο Έσε, προκάλεσε... φασαρία στο Άμστερνταμ σφραγίζοντας την πρόκριση του Ολυμπιακού στα νοκ-άουτ του Champions League.

Τι κι αν οι πιθανότητες πρόκρισης ήταν μόλις 15% μέχρι την 5η αγωνιστική; Ο Ολυμπιακός κατόρθωσε να ολοκληρώσει το 3X3 που είχε ανάγκη για να πάρει σάρκα και οστά το όνειρο της πρόκρισης από τη League Phase του φετινού Champions League. Και για να συμβεί αυτό, χρειάστηκε ένας από τους αφανείς ήρωες της μέχρι τώρα πορείας να λάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που του άξιζε.

Ο Σαντιάγο Έσε, το «μηχανάκι» στη μεσαία γραμμή των Ερυθρολεύκων που καταπίνει χιλιόμετρα και κόβει τη συντριπτική πλειονότητα των φάσεων που περνούν από τον χώρο δράσης του, πήρε τον τελευταίο λόγο και έγραψε την ιστορία με δικό του γκολ μέσα στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα», για το χρυσό 2-1 των Ερυθρολεύκων κόντρα στον Άγιαξ.

Ο Αργεντινός μέσος ήταν ξανά απροσπέλαστος, είχε το εντυπωσιακό 90% σε επιτυχημένες πάσες και στο β’ ημίχρονο βρήκε τις απαραίτητες βοήθειες από τον πάγκο και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να ελευθερωθεί και να «χτυπήσει» ως σκόρερ αυτή τη φορά, με άψογη κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ στο 86ο λεπτό.

Ήταν το 3ο του γκολ με τα Ερυθρόλευκα και κάθε φορά μοιάζει να ανεβαίνει πίστα. Το 2024 σκόραρε στο Conference League, το 2025 στο Europa League και φέτος, άνοιξε λογαριασμό στο Champions League συνεχίζοντας το ταξίδι του Ολυμπιακού στα «αστέρια».

Στο νέο επεισόδιο του Stoiximan Of The Match, ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ παρουσιάζει παρέα με τη Stoiximan μέσα από το γήπεδο του Αίαντα, τον MVP της αναμέτρησης για τους Πειραιώτες.