Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο την σπουδαιότητα του νέου φορμάτ.

Χθες Τετάρτη (28/01) πραγματοποιήθηκε η 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τις ομάδες που συμμετείχαν στις 17 από τους 18 αναμετρήσεις να αγωνίζονται μέχρι τελευταίας ρανίδας για μία θέση στην 24αδα ή την 8αδα, αλλά και το καλύτερο πλασάρισμα τους στο βαθμολογικό πίνακα.

Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο αγώνας της Άρσεναλ με την Καϊράτ Αλμάτι (3-2), στον οποίο έπαιζε ο πρώτος με τον τελευταίο της βαθμολογίας, χωρίς κάποιο ουσιαστικό όφελος, αν και οι κανονιέρηδες έγιναν η μόνη ομάδα που τερμάτισε τη League Phase με το απόλυτο 8/8 και 24 βαθμούς.

Από την άλλη, στους υπόλοιπους 17 αγώνες ζήσαμε αρκετά «δράματα», με το χαρακτηριστικότερο εκείνο της Μαρσέιγ, που έκανε μέχρι και τον Ματίας Λεσόρ να «ξεσπάσει». Πιο συγκεκριμένα οι Μασσαλοί ταξίδεψαν μέχρι το Βέλγιο για να αντιμετωπίσουν τη Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, έχοντας πριν την έναρξη του αγώνα, 94% πιθανότητες να προκριθούν στην επόμενη φάση.

Τα πράγματα για τους Γάλλους δεν ξεκίνησαν από την αρχή καλά, αφού μόλις στο 11ο λεπτό βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-0. Εν τέλει ο αγώνας έληξε 3-0 και οι φιλοξενούμενοι βρίσκονταν στην 24 θέση με 9 βαθμούς, -3 παθητικό, σε ισοψηφία με τη Μπενφίκα και όλα έδειχναν πως παρά το στραβοπάτημα τους, θα πέρναγαν στα Play-Offs.

Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια, καθώς το γκολ του τερματοφύλακα των «αετών», Ανατόλι Τρούμπιν, στο 90+8 λεπτό του αγώνα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, σφράγισε την νίκη-πρόκριση της Μπενφίκα (4-2) στη συνέχεια του θεσμού, ρίχνοντας στο «κανναβάτσο» τη Μαρσείγ.

Στην συντριβή της ομάδας του Ντε Τσέρμπι συνέβαλε τα μέγιστα και η Μπόντο Γκλιμτ, η οποία με τη σειρά της πήρε μία σπουδαία νίκη με ανατροπή στο «Μετροπολιτάνο» απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης (1-2) και τερμάτισε στην 23η θέση της βαθμολογίας, επίσης με 9 βαθμούς. Για την ιστορία πριν την σέντρα του αγώνα ο υπερυπολογιστής της έδινε μόνο 10% πιθανότητες πρόκρισης. Όμως το 10% ήταν όλα όσα χρειάζονταν οι Νορβηγοί «βίκινγκς» για να φέρουν εις πέρας αυτή την δύσκολη αποστολή και το κατάφεραν με το πιο μαγικό τρόπο.

[Projected🔵 UCL Top 8/24 - as of 21 Jan]



🔝 Change in Top 8:



📈 IN: 🇪🇸 Barcelona

📉 OUT: 🇮🇹 Atalanta



🔝 Change in Top 24:



📈 IN: 🇦🇿 Qarabag, 🇪🇸 Athletic Club

📉 OUT: 🇳🇱 PSV, 🇵🇹 Benfica



👉 Enter your own scenarios and see how probabilities change in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/U5kc3PHjaE — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 21, 2026

Αξιοσημείωτη είναι τέλος και η περίπτωση της Αϊντχόφεν. Οι πρωταθλητές Ολλανδίας κέρδισαν την 5η αγωνιστική τη Λίβερπουλ μέσα στο Άνφιλντ με 1-4 και είχαν σοβαρές ελπίδες να τερματίσουν στην πρώτη 8αδα της βαθμολογίας. Όμως τρεις σερί ήττες κόντρα σε Ατλέτικο, Νιούκαστλ και Μπάγερν δεν της στέρησαν απλά την 8αδα, αλλά την άφησαν ολοκληρωτικά εκτός από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Δύσκολη βραδιά για τους Ολλανδούς, οι οποίοι μετά και από τα αποψινά αποτελέσματα του Europa League, θα μείνουν στην Ευρώπη, όπως όλα δείχνουν, με μόνο μία ομάδα, παρά το γεγονός πως ξεκίνησαν τη χρονιά με 6!