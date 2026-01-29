Μαρτίνς: «Η ομάδα δεν τα παρατάει ποτέ, κάναμε το ιδανικό παιχνίδι»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε μία μεγάλη ακόμη επιτυχία και ο Ζέλσον Μαρτίνς εμφάνιστηκε στις δηλώσεις απόλυτα ικανοποιημένος και χαρούμενος με την προσπάθεια της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός «άλωσε» το Άμστερνταμ με 2-1 και κατόρθωσε έτσι να μπει στην τελική 24αδα σφραγίζοντας τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας την φετινή σεζόν. Ο Ζέλσον Μαρτίνς που άνοιξε τον δρόμο των «ερυθρολεύκων» προς τη μεγάλη νίκη με το γκολ του στο 52ο λεπτό έσταξε... μέλη για την εμφάνιση των Πειραιωτών.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ τόνισε πως είναι όλοι πανευτυχείς με την πρόκριση, ότι εκείνος και οι συμπαίκτες του δεν τα παρατάνε ποτέ και πως έκαναν το ιδανικό παιχνίδι.

Αναλύτικά τα όσα είπε

«Είμαστε πανευτυχείς για τη μεγάλη αυτή πρόκριση μαζί με τον κόσμο μας, την χαρίζουμε στον κόσμο μας, κάναμε το ιδανικό παιχνίδι, προκριθήκαμε και φυσικά είμαστε όλοι πανευτυχείς.

Ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, αυτό είναι όμως το Τσάμπιονς Λιγκ, προηγηθήκαμε, ισοφαριστήκαμε αλλά αυτή η ομάδα ποτέ δεν τα παρατάει, συνεχίζουμε».