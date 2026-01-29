Έσε: «Δουλεύουμε πολύ και το αξίζαμε, τώρα έχουμε ένα σημαντικό ματς με την ΑΕΚ»

Δημήτρης Τομαράς
Ο Σαντιάγο Έσε του Ολυμπιακού
Ο σκόρερ της νίκης του Ολυμπιακού επί του Άγιαξ, Σαντιάγο Έσε αναφέρθηκε στη σκληρή δουλειά για να έρθει η πρόκριση.

Ο Σαντιάγο Έσε με δικό του γκολ έδωσε τη νίκη (1-2) επί του Άγιαξ και την πρόκριση στον Ολυμπιακό στα play offs του Champions League.

Μετά το ματς ο Αργεντινός μέσος μίλησε στο MEGA και στάθηκε στη σκληρή δουλειά που έφερε αυτό το αποτέλεσμα.

«Αξίζαμε τη νίκη και την πρόκριση απόψε και συνολικά. Είμαστε χαρούμενοι που θα συνεχίσουμε στο Champions League. Δουλεύουμε πολύ και γι' αυτό το αξίζαμε, είναι μια πολύ σημαντική πρόκριση», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια έκανε λόγο για το ντέρμπι που ακολουθεί με την ΑΕΚ.

«Φυσικά και δεν έχω προτίμηση στη συνέχεια. Θα δουλέψουμε για κάθε αντίπαλο όταν έρθει η ώρα, διότι αυτή την στιγμή έχουμε ένα πολύ σημαντικό ματς στο πρωτάθλημα μπροστά μας (σ.σ. με την ΑΕΚ). Θα προετοιμαστούμε ώστε να είμαστε έτοιμοι».

