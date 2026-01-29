Μαρσέιγ: Βιάστηκε να τη συγχαρεί η Κλαμπ Μπριζ
Κυριολεκτικά στην τελευταία φάση της φετινής league phase του Champions League, η Μαρσέιγ έμεινε εκτός θεσμού, καθώς το απίθανο γκολ του Τρούμπιν έστειλε την Μπενφίκα στα νοκ άουτ!
Οι Μασσαλοί βέβαια πλήρωσαν και τη βαριά τους ήττα (3-0) από την Κλαμπ Μπριζ στο Βέλγιο, μετά την οποία οι νικητές υπέπεσαν σε μία απίστευτη γκέλα. Τι ακριβώς έκαναν οι άνθρωποι της ομάδας του Χρήστου Τζόλη;
Θεώρησαν πως η Μαρσέιγ είχε περάσει και αυτή στα playoffs, έτσι έστειλαν μέσω μάτριξ του γηπέδου συγχαρητήρια για την πρόκριση! Μια πρόκριση που δεν ήρθε ποτέ για τους Μασσαλούς, λόγω διαφοράς τερμάτων...
Club Brugge demolished Marseille 3-0 and proceeded to congratulate Marseille on qualifying for the Champions League playoffs.— Zach Lowy (@ZachLowy) January 28, 2026
The only issue? Benfica scored at the last second to eliminate Marseille from the Champions League.
Talk about adding insult to injury. pic.twitter.com/zwumT9ygBO
