Μαρσέιγ: Βιάστηκε να τη συγχαρεί η Κλαμπ Μπριζ

Γιάννης Πολιάς
marseille
Η Μαρσέιγ έμεινε εκτός Champions League στα... χασομέρια, την ώρα που η Κλαμπ Μπριζ της έδινε συγχαρητήρια!

Κυριολεκτικά στην τελευταία φάση της φετινής league phase του Champions League, η Μαρσέιγ έμεινε εκτός θεσμού, καθώς το απίθανο γκολ του Τρούμπιν έστειλε την Μπενφίκα στα νοκ άουτ!

Οι Μασσαλοί βέβαια πλήρωσαν και τη βαριά τους ήττα (3-0) από την Κλαμπ Μπριζ στο Βέλγιο, μετά την οποία οι νικητές υπέπεσαν σε μία απίστευτη γκέλα. Τι ακριβώς έκαναν οι άνθρωποι της ομάδας του Χρήστου Τζόλη;

Θεώρησαν πως η Μαρσέιγ είχε περάσει και αυτή στα playoffs, έτσι έστειλαν μέσω μάτριξ του γηπέδου συγχαρητήρια για την πρόκριση! Μια πρόκριση που δεν ήρθε ποτέ για τους Μασσαλούς, λόγω διαφοράς τερμάτων...

