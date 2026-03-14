Τζόλης: Σκόραρε και κράτησε τη Μπριζ στο κυνήγι της κορυφής (vid)
Ο Χρήστος Τζόλης βρήκε δίχτυα στην εκτός έδρας νίκη της Μπριζ με 2-1 επί της Βέστερλο και τη βοήθησε να διατηρηθεί στο -3 από την κορυφή του βέλγικου πρωταθλήματος.
Μόλις στο 6΄κι έπειτα από βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε στο τετ-α-τετ, ντρίμπλαρε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και σκόραρε για το 1-0 των φιλοξενούμενων, φτάνοντας τα 14 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
Η Μπριζ βρήκε και δεύτερη φορά δίχτυα πριν από το ημίχρονο με τον Τρεσόλδι στο 35΄, με τους γηπεδούχους απλώς να μειώνουν στο στο β΄μέρος χωρίς να καταφέρουν να βρουν την ισοφάριση.
🇧🇪 Pro League— Football ⚽️ March 14, 2026
Westerlo 0-1 Club Bruges
Christos Tzolis 🇬🇷 pic.twitter.com/ew2k28C3EM
