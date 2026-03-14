Ο Χρήστος Τζόλης βρήκε δίχτυα στην εκτός έδρας νίκη της Μπριζ με 2-1 επί της Βέστερλο και τη βοήθησε να διατηρηθεί στο -3 από την κορυφή του βέλγικου πρωταθλήματος.

Μόλις στο 6΄κι έπειτα από βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε στο τετ-α-τετ, ντρίμπλαρε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και σκόραρε για το 1-0 των φιλοξενούμενων, φτάνοντας τα 14 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Μπριζ βρήκε και δεύτερη φορά δίχτυα πριν από το ημίχρονο με τον Τρεσόλδι στο 35΄, με τους γηπεδούχους απλώς να μειώνουν στο στο β΄μέρος χωρίς να καταφέρουν να βρουν την ισοφάριση.