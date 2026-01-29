Με Μιλτιάδη Μαρινάκη και Μπάμπη Κωστούλα πανηγύρισαν οι Πειραιώτες στα αποδυτήρια του γηπέδου την απίθανη πρόκριση στους «32» του Champions League.

Με σκόρερ τους Ζέλσον Μαρτίνς και Σαντιάγο Έσε, ο Ολυμπιακός πέτυχε μια σπουδαία νίκη στο Άμστερνταμ, επικρατώντας με 2-1 του Άγιαξ και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην 24άδα της League Phase του Champions League, συνεχίζοντας έτσι το εντυπωσιακό ευρωπαϊκό του ταξίδι με τον πλέον ιδανικό τρόπο.

Με τη λήξη της αναμέτρησης στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», οι παίκτες των Ερυθρόλευκων πανηγύρισαν έντονα τη μεγάλη επιτυχία μαζί με τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στο γήπεδο, με το κλίμα ενθουσιασμού να μεταφέρεται και στα αποδυτήρια.

Εκεί, την ομάδα περίμενε ο Μιλτιάδης Μαρινάκης ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, αλλά και το τεχνικό τιμ. Μάλιστα, φωτογραφήθηκε με την ομάδα σε μια ακόμα ιστορική ευρωπαϊκή στιγμή για τους Πειραιώτες. Ωστόσο, στα αποδυτήρια υπήρχε ακόμα μια μεγάλη έκπληξη, η παρουσία του πρώην παίκτη του συλλόγου, του Μπάμπη Κωστούλα. Ο νυν ποοδοσφαιριστής της Μπράιτον ταξίδεψε από την Αγγλία στην Ολλανδία για να παρακολουθήσει από κοντά τον καθοριστικό αγώνα των πρώην συμπαικτών του. Ο Κωστούλας έγινε ένα με τους συμπαίκτες του και τους αποθέωσε για το τρομερό επίτευγμα.