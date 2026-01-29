Με άλμα έξι θέσεων χάρη στη τρομερή νίκη του επί του Αγιαξ ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην 18η θέση της League Stage του Champions League και προκρίθηκε πανηγυρικά στα play offs της διοργάνωσης.

Πέντε από τις οκτώ ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» της διοργάνωσης είναι αγγλικές μετά από τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής! Ασφαλώς πλην του ελληνικού θριάμβου με τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού επί του Αγιαξ, αλησμόνητη θα μείνει η πρόκριση της Μπενφίκα με τέταρτο γκολ επί της Ρεάλ στο 90' +8' από τον τερματοφύλακά της, Ανατόλι Τρούμπιν! Μ' αυτό το γκολ αποκλείστηκε η Μαρσέιγ, ενώ εκτός play offs έμειναν και η Νάπολι με την PSV.

H ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Άρσεναλ (23-4) 24

2. Μπάγερν Μονάχου (22-8) 21

3. Λίβερπουλ (20-8) 18

4. Τότεναμ (17-7) 17

5. Μπαρτσελόνα (22-15) 16

6. Τσέλσι (17-10) 16

7. Σπόρτινγκ (17-11) 16

8. Μάντσεστερ Σίτι (15-9) 16

9. Ρεάλ Μαδρίτης (21-10) 15

10. Ίντερ (15-7) 15

11. Παρί Σεν Ζερμέν (20-10) 14

12. Νιούκαστλ (17-7) 14

13. Γιουβέντους (14-10) 13

14. Ατλέτικο Μαδρίτης (17-15) 13

15. Αταλάντα (9-10) 13

16. Λεβερκούζεν (13-14) 12

17. Ντόρτμουντ (19-17) 11

18. Ολυμπιακός (10-14) 11

19. Μπριζ (15-17) 10

20. Γαλατάσαραϊ (9-11) 10

21. Μονακό (8-14) 10

22. Καραμπάγκ (13-21) 10

23. Μπόντο Γκλιμτ (14-15) 9

24. Μπενφίκα (10-12) 9

25. Μαρσέιγ (11-14) 9

26. Πάφος (8-11) 9

27. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (8-17) 9

28. Αϊντχόφεν (16-16) 8

29. Αθλέτικ Μπλιμπάο (7-11) 8

30. Νάπολι (9-15) 8

31. Κοπεγχάγη (13-21) 8

32. Άγιαξ (8-21) 6

33. Άιντραχτ (10-21) 4

34. Σλάβια Πράγας (5-19) 3

35. Βιγιαρεάλ (5-18) 2

36.Καϊράτ Αλμάτι (7-22) 1

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής

Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ 0-2

Άρσεναλ – Καϊράτ 3-2

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-3

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ 1-2

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ 6-0

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατάσαραϊ 2-0

Μονακό – Γιουβέντους 0-0

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ 3-0

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη 4-2

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2

Ντόρτμουντ – Ίντερ 0-2

Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ 3-0

Νάπολι – Τσέλσι 2-3

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα 1-0

Αϊντχόφεν – Μπάγερν 1-2

Πάφος – Σλάβια Πράγας 4-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ 1-1