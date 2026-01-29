Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλο διπλό με 1-2 επί του Άγιαξ και εξασφάλισε μια θέση στα play offs του Champions League.

Τεράστιος Ολυμπιακός μέσα στο Άμστερνταμ με τους ερυθρόλευκους να νικάνε με 1-2 τον Άγιαξ και να περνάνε στα play offs του Champions League, όπου θα βρουν απέναντί τους είτε την Αταλάντα είτε τη Λεβερκούζεν.

Ένας εκπληκτικός συνδυασμός από Ζέλσον Μαρτίνς και Ταρέμι και γκολ του πρώτου στο 52' έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό.

Ο Άγιαξ απάντησε στο 69' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντόλμπεργκ κάνοντας το 1-1.

Ωστόσο η ισοφάριση του Αίαντα δεν κράτησε για πολύ. Ο Έσε στο 79' με κεφαλιά έκανε το 1-2 και έδωσε μια μεγάλη νίκη στον Ολυμπιακό.