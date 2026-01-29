Άγιαξ - Ολυμπιακός: Τα highlights από την τεράστια νίκη-πρόκριση των ερυθρόλευκων στο Άμστερνταμ!
Τεράστιος Ολυμπιακός μέσα στο Άμστερνταμ με τους ερυθρόλευκους να νικάνε με 1-2 τον Άγιαξ και να περνάνε στα play offs του Champions League, όπου θα βρουν απέναντί τους είτε την Αταλάντα είτε τη Λεβερκούζεν.
Ένας εκπληκτικός συνδυασμός από Ζέλσον Μαρτίνς και Ταρέμι και γκολ του πρώτου στο 52' έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό.
Ο Άγιαξ απάντησε στο 69' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντόλμπεργκ κάνοντας το 1-1.
Ωστόσο η ισοφάριση του Αίαντα δεν κράτησε για πολύ. Ο Έσε στο 79' με κεφαλιά έκανε το 1-2 και έδωσε μια μεγάλη νίκη στον Ολυμπιακό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.