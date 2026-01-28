Άγιαξ - Ολυμπιακός: Ο Ρέτσος απομακρύνει λίγο πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή
Εκπληκτικός Ρέτσος, ο οποίος στο 86' έσωσε λίγο πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή μετά την κεφαλιά του Βέγκχορστ.
Ο Ολυμπιακός πήρε ένα πολύτιμο προβάδισμα στο 79' με τέρμα του Έσε και στο 86' εξίσου πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Ρέτσου.
Ο Βέγκχορστ έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα πήρε τροχιά προς την εστία και ο Ρέτσος γλίτωσε την ισοφάριση του Άγιαξ απομακρύνοντας λίγο πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή!
