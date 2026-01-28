Το γκολ του Μουσιάλα στο 58ο λεπτό έφερε το 1-0 για την Μπάγερν Μονάχου στο εκτός έδρας ματς με την Αϊντχόφεν.

Κάτι λιγότερο από μία ώρα αγώνα άντεξε ενάντια στην Μπάγερν Μονάχου, η Αϊντχόφεν, καθώς στο 58ο λεπτό, οι Βαυαροί αντεπιτέθηκαν υποδειγματικά μετά από κλέψιμο και ο Μουσιάλα έκανε το 1-0 από κοντά.