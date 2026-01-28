Αϊντχόφεν - Μπάγερν Μονάχου: Το γκολ του Μουσιάλα
Το γκολ του Μουσιάλα στο 58ο λεπτό έφερε το 1-0 για την Μπάγερν Μονάχου στο εκτός έδρας ματς με την Αϊντχόφεν.
Κάτι λιγότερο από μία ώρα αγώνα άντεξε ενάντια στην Μπάγερν Μονάχου, η Αϊντχόφεν, καθώς στο 58ο λεπτό, οι Βαυαροί αντεπιτέθηκαν υποδειγματικά μετά από κλέψιμο και ο Μουσιάλα έκανε το 1-0 από κοντά.
In his first start for 207 days, Jamal Musiala's found the net for Bayern! 🙌#PSVBAY #UCLpic.twitter.com/HnSgrtXuYC— Flashscore.com (@Flashscorecom) January 28, 2026
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.