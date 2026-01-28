Αϊντχόφεν - Μπάγερν Μονάχου: Το γκολ του Μουσιάλα

Γιάννης Πολιάς
musiala
Το γκολ του Μουσιάλα στο 58ο λεπτό έφερε το 1-0 για την Μπάγερν Μονάχου στο εκτός έδρας ματς με την Αϊντχόφεν.

Κάτι λιγότερο από μία ώρα αγώνα άντεξε ενάντια στην Μπάγερν Μονάχου, η Αϊντχόφεν, καθώς στο 58ο λεπτό, οι Βαυαροί αντεπιτέθηκαν υποδειγματικά μετά από κλέψιμο και ο Μουσιάλα έκανε το 1-0 από κοντά.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα