Νάπολι - Τσέλσι: Ο Βεργκάρα έκανε τον... Μαραντόνα για το 1-1 (vid)
Υποψηφιότητα για το γκολ της βραδιάς έβαλε ο Αντόνιο Βεργκάρα στο «Ντιέγκο Μαραντόνα»! Αφού υποδέχθηκε τη μπάλα αρκετά μακριά από την περιοχή, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με ασύλληπτη ρουλέτα έκανε ό,τι ήθελε τον Φοφανά, προτού εκτελέσει στη γωνία για το 1-1 της Νάπολι απέναντι στην Τσέλσι. Ένα γκολ που δεδομένα θα έκανε υπερήφανο τον θρύλο, από τον οποίο πήρε το όνομά του το γήπεδο του αγώνα.
🚨🇪🇺 WHAT A GOAL FROM ANTONIO VERGARA AGAINST CHELSEA! 🤯🤯— Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 28, 2026
Napoli 1-1 Chelsea.pic.twitter.com/ddINT0zQDB
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.