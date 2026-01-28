Απίθανο γκολ από τον Αντόνιο Βεργκάρα, ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της Τσέλσι και με γκολ αλά... Ντιέγκο Μαραντόνα ισοφάρισε 1-1 για τη Νάπολι.

Υποψηφιότητα για το γκολ της βραδιάς έβαλε ο Αντόνιο Βεργκάρα στο «Ντιέγκο Μαραντόνα»! Αφού υποδέχθηκε τη μπάλα αρκετά μακριά από την περιοχή, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με ασύλληπτη ρουλέτα έκανε ό,τι ήθελε τον Φοφανά, προτού εκτελέσει στη γωνία για το 1-1 της Νάπολι απέναντι στην Τσέλσι. Ένα γκολ που δεδομένα θα έκανε υπερήφανο τον θρύλο, από τον οποίο πήρε το όνομά του το γήπεδο του αγώνα.