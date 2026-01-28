Λεβερκούζεν - Βιγιαρεάλ: Γκέλα του τερματοφύλακα και γκολ ο Τίλμαν
Μία τρομερή γκάφα του Τένας έδωσε την ευκαιρία στη Λεβερκούζεν να προηγηθεί από νωρίς ενάντια στη Βιγιαρεάλ.
Μπάγερ Λεβερκούζεν και Βιγιαρεάλ ρίχνουν αυλαία στη league phase του Champions League, με τις Ασπιρίνες να παίρνουν το προβάδισμα μετά από δώδεκα λεπτά αγώνα. Σκόρερ ο Τίλμαν, που πίεσε τον Τένας και εκείνος δεν πρόλαβε να απομακρύνει έγκαιρα την μπάλα, με την κόντρα που έγινε να τη στέλνει στα δίχτυα!
Malik Tillman— Goals Xtra (@GoalsXtra) January 28, 2026
🇪🇺 Leverkusen 1-0 Villarrealpic.twitter.com/is2Js4ApNL
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
