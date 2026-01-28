Το υπέροχο κορεό των οπαδών του Άγιαξ για το ματς με τον Ολυμπιακό

Άγιαξ - Ολυμπιακός: Το υπέροχο κορεό των οπαδών του «Αίαντα»
Ο Ολυμπιακός συνάντησε μία ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, όταν βγήκαν οι ποδοσφαιριστές του στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα», με τους οπαδούς του Άγιαξ να φωνάζουν συνθήματα και τους οργανωμένους να σχηματίζουν ένα κορεό.
Στους ρυθμούς του Dance with the devil η είσοδος των παικτών του Άγιαξ#OlympiacosFC pic.twitter.com/3r6K1cx07x— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 28, 2026
Αρχικά κρέμασαν δύο μαύρα πανό που έγραφαν πάνω το ένα «Ajax Blood» δηλαδή «Αίμα του Άγιαξ» και το δεύτερο «Devil Mentally» δηλαδή «Διάβολοι πνευματικά». Στο κενό που υπήρχε ανάμεσα στα δύο κρέμασαν ένα τρίτο τεράστιο πανό που είχαν σχεδιάσει επάνω ένα διαβολικό πλάσμα που κρατάει μία μπάλα και φοράει μία φανέλα του Άγιαξ.
Μάλιστα, λίγο πριν την είσοδο των παικτών, στα ηχεία του γηπέδου έπαιζε το τραγούδι «Dance with the devil» προετοιμάζοντας έτσι την ατμόσφαιρα για το... διαβολικό κορεό.
Το βίντεο του Gazzetta με το κορεό του Άγιαξ
🔴💥 Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα από τους φίλους του Άγιαξ λίγα λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τους Ολλανδούς#OlympiacosFC pic.twitter.com/RTZRkJB6KK— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 28, 2026
