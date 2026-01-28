Το υπέροχο κορεό των οπαδών του Άγιαξ για το ματς με τον Ολυμπιακό

Οι οπαδοί του Άγιαξ φρόντισαν να δημιουργήσουν μία «καυτή» ατμόσφαιρα στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» πριν το παιχνίδι της ομάδας τους με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός συνάντησε μία ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, όταν βγήκαν οι ποδοσφαιριστές του στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα», με τους οπαδούς του Άγιαξ να φωνάζουν συνθήματα και τους οργανωμένους να σχηματίζουν ένα κορεό.

Στους ρυθμούς του Dance with the devil η είσοδος των παικτών του Άγιαξ#OlympiacosFC pic.twitter.com/3r6K1cx07x January 28, 2026

Αρχικά κρέμασαν δύο μαύρα πανό που έγραφαν πάνω το ένα «Ajax Blood» δηλαδή «Αίμα του Άγιαξ» και το δεύτερο «Devil Mentally» δηλαδή «Διάβολοι πνευματικά». Στο κενό που υπήρχε ανάμεσα στα δύο κρέμασαν ένα τρίτο τεράστιο πανό που είχαν σχεδιάσει επάνω ένα διαβολικό πλάσμα που κρατάει μία μπάλα και φοράει μία φανέλα του Άγιαξ.

Μάλιστα, λίγο πριν την είσοδο των παικτών, στα ηχεία του γηπέδου έπαιζε το τραγούδι «Dance with the devil» προετοιμάζοντας έτσι την ατμόσφαιρα για το... διαβολικό κορεό.

Το βίντεο του Gazzetta με το κορεό του Άγιαξ