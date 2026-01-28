Φανέλα βασικού πήρε ο Παυλίδης για την κρίσιμη αναμέτρηση της Μπενφίκα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Ντα Λουζ» για την τελευταία αγωνιστική του Champions League.

Η Μπενφίκα παίζει την τελευταία της «ζαριά» για την πρόκριση στα play-offs του Champions League με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Ντα Λουζ» και ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν θα μπορούσε να λείπει από την αποστολή της.

Ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε στις αρχικές επιλογές του Ζοσέ Μουρίνιο για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase, από το οποίο θα εξαρτηθεί και η συνέχεια των Αετών στη διοργάνωση.

Ο 27χρονος θα ηγηθεί της επιθετικής γραμμής των Πορτογάλων, οι οποίοι βρίσκονται στην 29η θέση της βαθμολογίας και χρειάζονται οπωσδήποτε τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης αν θέλουν αν ελπίζουν πως θα βρεθούν ανάμεσα στις πρώτες 24 ομάδες του Champions League που θα συνεχίσουν στα νοκ-άουτ.

Η ενδεκάδα της Μπενφίκα (Ζοσέ Μουρίνιο): Τρουμπίν, Ντέντιτς, Οταμέντι, Νταλ, Μπαρέιρο, Άρσνες, Σέλντερουπ, Πρεστιάνι, Σουντάκοφ, Παυλίδης