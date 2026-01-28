Η league phase του Champions League ολοκληρώνεται με 18 αγώνες, όλους στις 22:00 και εννέα θέσεις για τα νοκ άουτ ανοιχτές.

Τα ψέματα τελειώνουν και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, θα είμαστε σε θέση να ξέρουμε ποιες θα είναι και οι εννέα τελευταίες ομάδες που θα δώσουν το παρών στα νοκ άουτ του φετινού Champions League. H league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ολοκληρώνεται, με τον Ολυμπιακό να είναι ένας εξ αυτών που θα προσπαθήσει να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση απέναντι στον Άγιαξ.

Όλα τα ματς θα διεξαχθούν στις 22:00, με μόλις έξι ομάδες να είναι αδιάφορες. Από τη μία, η Άρσεναλ και η Μπάγερν Μονάχου έχουν κλείσει από τώρα θέση στην οκτάδα, θέλοντας απλά να τερματίσουν όσο πιο ψηλά γίνεται, από την άλλη, Καϊράτ Αλμάτι, Βιγιαρεάλ, Σλάβια Πράγας και Άιντραχτ Φρανκφούρτης έχουν ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια και ψάχνουν ένα καλό φινάλε.

Από την άλλη, όλα είναι ανοιχτά για την οκτάδα και την 24άδα, με άπαντες από την τρίτη έως την 32η θέση του βαθμολογικού πίνακα να έχουν τα κίνητρά τους, κυνηγώντας ένα εισιτήριο για τους «16» ή τα νοκ άουτ.

Το πρόγραμμα της όγδοης αγωνιστικής

Άγιαξ – Ολυμπιακός

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ

Άρσεναλ – Καϊράτ Αλμάτι

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο/Γκλιμτ

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατάσαραϊ

Μονακό – Γιουβέντους

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

Ντόρτμουντ – Ίντερ

Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ

Νάπολι – Τσέλσι

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα

Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου

Πάφος – Σλάβια Πράγας

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ



Η βαθμολογία



1. Άρσεναλ (20-2) 21

2. Μπάγερν Μονάχου (20-7) 18

3. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15

4. Λίβερπουλ (14-8) 15

5. Τότεναμ (15-7) 14

6. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13

7. Νιούκαστλ (16-6) 13

8. Σπόρτινγκ (14-9) 13

9. Τσέλσι (14-8) 13

10. Μπαρτσελόνα (18-13) 13

11. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13

12. Ατλέτικο Μαδρίτης (16-13) 13

13. Αταλάντα (9-9) 13

14. Ίντερ (13-7) 12

15. Γιουβέντους (14-10) 12

16. Ντόρτμουντ (19-15) 11

17. Γαλατάσαραϊ (9-9) 10

18. Καραμπάγκ (13-15) 10

19. Μαρσέιγ (11-11) 9

20. Λεβερκούζεν (10-14) 9

21. Μονακό (8-14) 9

22. Αϊντχόφεν (15-14) 8

23. Αθλέτικ Μπιλμπάο (7-11) 8

24. Ολυμπιακός (8-13) 8

25. Νάπολι (7-12) 8

26. Κοπεγχάγη (11-17) 8

27. Κλαμπ Μπριζ (12-17) 7

28. Μπόντο/Γκλιμτ (12-14) 6

29. Μπενφίκα (6-10) 6

30. Πάφος (4-10) 6

31. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-17) 6

32. Άγιαξ (7-19) 6

33. Άιντραχτ Φρανκφούρτης (10-19) 4

34. Σλάβια Πράγας (4-15) 3

35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1

Τα ματς-φωτιά

Αναμενόμενα, υπάρχουν αγώνες που το ενδιαφέρον είναι μονόπλευρο, ωστόσο από την άλλη βρίσκουμε στο πρόγραμμα και ματσάρες όπου το διακύβευμα είναι τεράστιο. Εκτός του κρίσιμου Άγιαξ-Ολυμπιακός, στο Παρίσι, οι πρωταθλητές Ευρώπης υποδέχονται τη Νιούκαστλ και αμφότεροι αντίπαλοι ψάχνουν τη νίκη που θα τους στείλει στη φάση των «16». Στη Χώρα των Βάσκων, η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε παίζει την πρόκριση και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας την οκτάδα, με κάτι ανάλογο να ισχύει και για το Μονακό-Γιουβέντους.

Στον ιταλικό Νότο, Νάπολι και Τσέλσι κοντράρονται με τους Παρτενοπέι να χρειάζονται οπωσδήποτε νίκη για να μπουν έστω και την ύστατη στιγμή στην 24άδα, με τους Λονδρέζους από τη μεριά τους να είναι οριακά εντός οκτάδας και να θέλουν να διατηρηθούν εκεί προκειμένου να αποφύγουν τα playoffs. Η δε Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, βρίσκεται σε δεινή θέση και αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης, ψάχνοντας την έκπληξη που μπορεί να τη στείλει στα playoffs.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Ασφαλώς, τα κομπιουτεράκια αναμένεται να βγουν κατά πάσα πιθανότητα και για τη μάχη της οκτάδας, και για εκείνη της πρόκρισης, με τα κριτήρια ισοβαθμίας να πρέπει να υπενθυμιστούν. Η UEFA έχει καταλήξει σε δέκα διαφορετικές παραμέτρους προκειμένου να επιλυθούν οι όποιες ισορροπίες προκύψουν.

Τα κριτήρια είναι τα εξής:

Διαφορά τερμάτων

Γκολ υπέρ

Εκτός έδρας γκολ

Νίκες

Εκτός έδρας νίκες

Άθροισμα βαθμών αντιπάλων

Διαφορά τερμάτων αντιπάλων

Περισσότερα γκολ αντιπάλων

Λιγότεροι βαθμοί ποινής πειθαρχικού ελέγχου

Καλύτερη βαθμολογία UEFA

Τι περιμένουμε και τι είδαμε πέρυσι

Το νέο φορμάτ που εισήγαγε η UEFA το 2024, με την ύπαρξη league phase με 36 ομάδες, μπορεί να μας ξένισε πέρυσι, ωστόσο κακά τα ψέματα, αρχίζει και γίνεται ολοένα και πιο... ευκολοχώνευτο. Όσον αφορά δε στην τελευταία αγωνιστική, αξίζει να θυμηθεί κανείς και το περσινό θρίλερ, που είχε δει την Ντινάμο Ζάγκρεμπ να νικά τη Μίλαν αλλά να μένει εκτός συνέχειας λόγω χειρότερης διαφοράς τερμάτων σε σχέση με τις Μάντσεστερ Σίτι (!), Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Κλαμπ Μπριζ. Οι δε Ροσονέρι, είχαν χάσει με τον τρόπο αυτόν την οκτάδα.

Από την άλλη, ομάδες όπως η Λιλ, η Άστον Βίλα και η Λεβερκούζεν είχαν μπει στην οκτάδα, με την Παρί Σεν Ζερμέν να τερματίζει μόλις 15η πριν φτάσει να κατακτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της την κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Η Λίβερπουλ από τη μεριά της, είχε κάνει τρομερή πορεία στη league phase τερματίζοντας πρώτη, πριν αποκλειστεί με συνοπτικές διαδικασίες από τους μετέπειτα πρωταθλητές στη φάση των «16»!

Το φετινό, αποτελεί μόλις το δεύτερο δείγμα γραφής για το εν λόγω φορμάτ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και είναι σαφές πως στο τέλος της σεζόν, θα μπορούμε να πούμε ακόμη περισσότερο πράγματα αναφορικά με το τι δείχνει το πρώτο σκέλος του θεσμού για τη συνέχεια. Θα την πατήσει η πρωτοπόρος, Άρσεναλ, όπως πέρυσι η ομάδα του Άρνε Σλοτ; Ή θα αποδειχτεί σύμπτωση; Οι επόμενοι μήνες, θα μας κάνουν σοφότερους, ωστόσο για την ώρα, περιμένουμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει η όγδοη και τελευταία στροφή...

