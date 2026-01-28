Ολυμπιακός: Γεμίζει με ερυθρόλευκους φιλάθλους η Damm Square (vid)
Πάνω από 7.000 φίλοι του Ολυμπιακού, που δεν έχουν εισιτήριο, θα δουν το ματς - τελικό με τον Αγιαξ από τηλεοράσεις.
Η Damm Square, το σημείο συναντήσεις για τους 2.600 τυχερούς που θα είναι μέσα στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα, έχει ήδη κατακλυστεί από τους φίλους των νταμπλούχων Ελλάδας.
Τα videos του Gazzetta από την κεντρική πλατεία της ολλανδικής πρωτεύουσας:
🔴💥 Οι φίλοι των ερυθρολεύκων γεμίζουν σιγά σιγά την Damm Square για την κρίσιμη αναμέτρηση των Πειραιωτών με τον Άγιαξ!#OlympiacosFC pic.twitter.com/KGA97X1IH3— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 28, 2026
🔴💥 Η ολλανδική πλατεία έχει κατακοκκινίσει από τους 7.000 φίλους των Πειραιωτών που δεν έχουν εισιτήριο αλλά θα ταξίδεψαν για να στηρίξουν την ομάδα τους!#OlympiacosFC pic.twitter.com/EPIfLN4p9J— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 28, 2026
