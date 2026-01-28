Το Άμστερνταμ χορεύει από νωρίς στους ρυθμούς των συνθημάτων των φίλων του Ολυμπιακού. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ.

Πάνω από 7.000 φίλοι του Ολυμπιακού , που δεν έχουν εισιτήριο, θα δουν το ματς - τελικό με τον Αγιαξ από τηλεοράσεις.

Η Damm Square, το σημείο συναντήσεις για τους 2.600 τυχερούς που θα είναι μέσα στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα, έχει ήδη κατακλυστεί από τους φίλους των νταμπλούχων Ελλάδας.

Τα videos του Gazzetta από την κεντρική πλατεία της ολλανδικής πρωτεύουσας:

🔴💥 Οι φίλοι των ερυθρολεύκων γεμίζουν σιγά σιγά την Damm Square για την κρίσιμη αναμέτρηση των Πειραιωτών με τον Άγιαξ!#OlympiacosFC pic.twitter.com/KGA97X1IH3 January 28, 2026