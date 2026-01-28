Χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού είναι στο Άμστερνταμ με εισιτήριο μόνο την... αγάπη τους για την ομάδα τους. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού, που έχουν έρθει στο Άμστερνταμ χωρίς εισιτήριο είναι πάνω από 7.000!



Μέσα στο γήπεδο θα υπάρχουν 2.600, συν άλλοι 400 που έχουν εισιτήρια First Class. Σύνολο 3.000! Χωρίς εισιτήριο απαγορεύεται να πάει κάποιος στο γήπεδο.



Στις 18.00 ώρα Ολλανδίας, θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Damm όσοι είναι να πάνε στο γήπεδο με την πορεία των φίλων της ομάδας. Όσοι, χωρίς εισιτήριο, ακολουθήσουν την οργανωμένη πορεία κινδυνεύουν να μείνουν έξω από το γήπεδο και μάλιστα να μην δουν και το παιχνίδι. Συνήθως, σε τέτοιες περιπτώσεις οι Αρχές κρατούν τους οπαδούς σε χώρο έξω από το γήπεδο μέχρι να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.

Το video του Gazzetta από το Άμστερνταμ με φιλάθλους από τον Έβρο, τη Ρόδο, την Αθήνα και τη Λευκωσία. Όλοι τους εδώ με δύο μεγάλα κοινά: Δεν έχουν εισιτήρια, αλλά διαθέτουν απεριόριστη αγάπη για την ομάδα τους και πίστη για την πρόκριση!