Οι οδηγίες στους οπαδούς του Ολυμπιακού στα ελληνικά: «Χωρίς εισιτήριο δεν μπαίνετε στο γήπεδο»
Αντίστροφα μετράμε για την πρώτη σέντρα στον... τελικό ανάμεσα στον Άγιαξ και τον Ολυμπιακό με φόντο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League μέσω της 24άδας.
Συνολικά 10 χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας ώστε να στηρίξουν το σύνολο του Μεντιλίμπαρ με τους 3 χιλιάδες από αυτούς να έχουν κλείσει ένα εισιτήριο για την Johan Cruyff Arena (2.600 στην κερκίδα των φιλοξενούμενων και 400 στις first class).
Το σημείο συνάντησης για να ξεκινήσουν όλοι μαζί για το γήπεδο είναι η πλατεία Dam όπου στις 18:00 τοπική ώρα θα βαφτεί... ερυθρόλευκη και θα πάρουν τον δρόμο για το γήπεδο.
Εκεί υπάρχουν ήδη ταμπέλες με οδηγίες προς τους οπαδούς οι οποίες είναι τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά και γράφουν ότι χωρίς εισιτήριο, δεν θα υπάρξει είσοδος στο γήπεδο.
Την ίδια στιγμή υπάρχει αστυνομία για την ασφάλεια και την ομαλότητας της κατάστασης.
🗣️ Οδηγίες στα ελληνικά προς τους φίλους του Ολυμπιακού.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 28, 2026
📍 Αποστολή στο Άμστερνταμ: Παναγιώτης Δαλαταριώφ #OlympiacosFC pic.twitter.com/FpgRb0qdqN
