Ο Βάσκος προπονητής δεν προσανατολίζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις να αλλάξει πολλά από την... συνταγή με Λεβερκούζεν.

This is it λοιπόν. Αυτή είναι η απόλυτη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Στις 22.00 (το βράδυ της Τετάρτης) στο Άμστερνταμ θα παίξει τον 2ο... τελικό του στο Champions League μέσα σε λίγες ημέρες και τον πλέον καθοριστικό μετά το 2-0 με την Λεβερκούζεν (με μετάδοση από COSMOTE TV και MEGA).

Σε εκείνον τον αγώνα με τους Γερμανούς η διάταξη των Πειραιωτών ήταν ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Έσε και Μουζακίτη, δεκάρι ο Τσικίνιο, άκρα οι Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Ταρέμι. Οι εκτιμήσεις λοιπόν που υπάρχουν είναι πώς αυτή η... συνταγή δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Η μία και βασική αλλαγή θα είναι αυτή του Ελ Καμπί στην θέση του Ταρέμι ενώ θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί υπό προϋποθέσεις ο Ποντένσε.

Άρα σε μία τέτοια συνθήκη ο πιθανότερος σχηματισμός για τους Ερυθρόλευκους ως προς το Άγιαξ - Ολυμπιακός αναμένεται να είναι η εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Έσε και Μουζακίτη, δεκάρι ο Τσικίνιο, άκρα οι Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.

Θυμίζουμε πώς η αποστολή για την Ολλανδία - όπου ταξίδεψαν και παίκτες εκτός ευρωπαϊκής λίστας όπως ο Γιαζίτζι - έχουν μπει οι εξής: Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Καμπί, Τζολάκης, Πνευμονίδης, Καλογερόπουλος, Έσε, Μουζακίτης, Ντιόγκο Νασιμέντο, Ορτέγα, Πιρόλα, Μπότης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Ζέλσον Μαρτίνς και Κουράκλης.