Ορτέγα: «Ναι, είναι τελικός με τον Άγιαξ»
Ο Φρανσίσκο Ορτέγα εκπροσώπησε τους παίκτες στη συνέντευξη Τύπου για το ματς με τον Άγιαξ, με τον Αργεντινό αριστερό μπακ να στέκεται στο γεγονός ότι η εν λόγω μάχη είναι «τελικός».
Για το ότι δεν έχει κερδίσει ο Άγιαξ φέτος στην έδρα του: «Μία ομάδα μπορεί να κερδίζει ή να κερδίζει και να μην δείχνει την εικόνα. Ο Άγιαξ είναι μεγάλη ομάδα και δεν είναι κριτήριο τα αποτελέσματα».
Για το γεγονός ότι το ματς είναι «τελικός»: «Παίζουμε ένα παιχνίδι που ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, όλα τα ματς τα παίζουμε για να κερδίζουμε. Σημαντικό για εμάς να κερδίσουμε, θα παίξουμε σαν να είναι τελικός».
