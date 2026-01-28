Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της καθοριστικής εκτός έδρας μάχης των «ερυθρόλευκων» στο Άμστερνταμ (28/1).

Η ώρα για το... πέσιμο της αυλαίας στη φετινή League Phase του Champions League έφτασε, και ο Ολυμπιακός παίζει απόψε (28/1) τα ρέστα του για να συνεχίσει στον ενδιάμεσο γύρο.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδος φιλοξενούνται στο Άμστερνταμ από τον Άγιαξ και θέλουν μόνο νίκη για να εξασφαλίσουν (αν δεν συμβούν... τέρατα) μια θέση στις 24 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Φυσικά, τα σενάρια και οι συνδυασμοί αποτελεσμάτων είναι πολλά, όμως η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κατέβει στη «Γίοχαν Κρόιφ Αρένα» με μόνο στόχο τους 3 βαθμούς.

Η σέντρα της καθοριστικής αναμέτρησης έχει προγραμματιστεί για τις 22:00 και η μετάδοση θα γίνει τόσο από το MEGA, όσο και από το Cosmote Sport 2.