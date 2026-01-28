Άγιαξ - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του «τελικού» των Πειραιωτών
Η ώρα για το... πέσιμο της αυλαίας στη φετινή League Phase του Champions League έφτασε, και ο Ολυμπιακός παίζει απόψε (28/1) τα ρέστα του για να συνεχίσει στον ενδιάμεσο γύρο.
Οι νταμπλούχοι Ελλάδος φιλοξενούνται στο Άμστερνταμ από τον Άγιαξ και θέλουν μόνο νίκη για να εξασφαλίσουν (αν δεν συμβούν... τέρατα) μια θέση στις 24 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Φυσικά, τα σενάρια και οι συνδυασμοί αποτελεσμάτων είναι πολλά, όμως η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κατέβει στη «Γίοχαν Κρόιφ Αρένα» με μόνο στόχο τους 3 βαθμούς.
Η σέντρα της καθοριστικής αναμέτρησης έχει προγραμματιστεί για τις 22:00 και η μετάδοση θα γίνει τόσο από το MEGA, όσο και από το Cosmote Sport 2.
