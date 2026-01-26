Τα διαθέσιμα εισιτήρια που υπάρχουν σε sites μεταπώλησης αλλά κι οι τεράστιοι κίνδυνοι να πάρετε... μαγικό χαρτάκι και να δείτε το Άγιαξ-Ολυμπιακός από κάποια πλατεία του Άμστερνταμ!

Ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζει την Τετάρτη στο «Johan Cruijff Arena» τον Άγιαξ, σ' ένα ματς όπου με νίκη θα βρεθεί (λογικά) στην επόμενη φάση του Champions League.

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερα εισιτήρια γινόταν πέρα από το 5% της χωρητικότητας του γηπέδου - δηλαδή τα 2.600 που δικαιούται. Περιττό να αναφέρουμε ότι ήδη τα εν λόγω εισιτήρια έχουν κάνει φτερά.

Στο Άμστερνταμ θα βρεθούν αρκετοί φίλοι των νταμπλούχων Ελλάδας, οι οποίοι δεν έχουν εισιτήριο και θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπουν στο γήπεδο και να στηρίξουν με τη φωνή τους την προσπάθεια της ομάδας του Μεντιλίμπαρ για πρόκριση!

Τι ισχύει όμως; Μπορούν να βρεθούν σε θύρα εκτός απ' αυτή που προβλέπεται για τους φίλους του Ολυμπιακού;

Τα διαθέσιμα εισιτήρια κι ο μεγάλος κίνδυνος που υπάρχει!

Στην ιστοσελίδα viagogo.gr, όπως θα δείτε, παρακάτω υπάρχει το σαφή και ξεκάθαρο μήνυμα:

«Αν κατέχετε δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο που έχει εκδοθεί από τη χώρα της φιλοξενούμενης ομάδας, σας συνιστάται να αγοράσετε εισιτήρια στην ενότητα "Οπαδοί Φιλοξενούμενων". Διαφορετικά, ενδέχεται να σας αρνηθούν την είσοδο στο στάδιο και η viagogo δεν θα σας επιστρέψει τα χρήματα. Αν δεν υπάρχουν εισιτήρια με την ένδειξη "Οπαδοί Φιλοξενούμενων", τότε όλα τα εισιτήρια που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή προορίζονται για "Οπαδούς Γηπεδούχων"».

Τα διαθέσιμα εισιτήρια στην εν λόγω ιστοσελίδα (ως τις 26/1, 14.15 ώρα Ελλάδας) είναι 31 και οι τιμές που κυμαίνονται είναι από 274 ευρώ ως 1.429 ευρώ!

Από την άλλη, η ιστοσελίδα stubhub.ie, επίσης διαθέτει εισιτήρια για την εν λόγω αναμέτρηση με τις τιμές των εισιτηρίων να ξεκινούν από 230 ευρώ και φτάνουν τα 1.375 ευρώ. Προφανώς, το ίδιο όσον αφορά στον κίνδυνο να μην μπείτε στο γήπεδο ισχύει κι εδώ!