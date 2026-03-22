Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας της ομάδας του Ολυμπιακού για το ματς με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα της ομάδας του Ολυμπιακού με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet στο Καραϊσκάκη. Επικράτησε τελικώς η εκδοχή με Τσικίνιο δεκάρι και βασικό στράικερ τον Ταρέμι και όχι τον Ελ Καμπί. Η διάταξη των Πειραιωτών για τον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League 1: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Μπιανκόν και Κοστίνια. Κέντρο με Σιπιόνι, Μουζακίτη και μπροστά τους τον Τσικίνιο, άκρα με Ζέλσον και Ποντένσε και φορ ο Ταρέμι.

Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Καμπί, Γκαρθία, Κλέιτον, Βέζο, Ροντινέϊ και Γιαζίτζι.