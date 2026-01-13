Άγιαξ - Ολυμπιακός: Πόσο κοστίζει το ταξίδι και η διαμονή στο Άμστερνταμ
Ο αγώνας Άγιαξ - Ολυμπιακός στις 28 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Champions League, είναι η ιδανική αφορμή για ένα χειμωνιάτικο ταξίδι στο Άμστερνταμ. Η ολλανδική πρωτεύουσα, με τα γραφικά κανάλια, τα χιλιάδες ποδήλατα και τη χαλαρή της ατμόσφαιρα, προσφέρεται για ένα σύντομο city break στην Ευρώπη. Τον Ιανουάριο, μάλιστα, οι τιμές είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με την άνοιξη ή το καλοκαίρι.
Διαβάστε τη συνέχεια στο travelgo.gr
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.