Η UEFA όρισε τους διαιτητές για την τελευταία αγωνιστική του League Phase του Champions League με τον Φρανσουά Λετεσιέ να είναι εκείνος που θα σφυρίξει το ματς του Ολυμπιακού.

Για δεύτερη φορά φέτος θα σφυρίξει τον Ολυμπιακό ο Φρανσουά Λετεσιέ. Η UEFA ανακοίνωσε τους ορισμούς για τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής του League Phase του Champions League και ο Γάλλος θα είναι στον... τελικό των Πειραιωτών.

Ο 35χρονος ρέφερι είχε οριστεί και στην εκτός έδρας αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» κόντρα στην Άρσεναλ στο Emirates για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, όπου οι Άγγλοι επικράτησαν με 2-0. Επίσης έχει σφυρίξει τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Λουκέρνης για τα προκριματικά του Europa League το 2018 και το ματς play off κόντρα στον ΠΑΟΚ για τη Stoiximan Superleague.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Κίριλ Μουνιέ, Μεντί Ραμουνί, 4ος ο Ζερεμιέ Πινάρ και στο VAR οι Γιαρέ Ζιλέ, Ματιέ Βερνίς. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται τη νίκη κόντρα στον Αίαντα προκειμένου να βρεθεί στην επόμενη φάση του Champions League.