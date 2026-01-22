Ολυμπιακός: Τρεις δικοί του στην καλύτερη 11άδα του Τσάμπιονς Λιγκ!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό και ειδικά για τον Τζολάκη.

Ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά τρεις ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μπορούμε να βρούμε στην ιδανική 11άδα της προτελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ!

Αυτό, τουλάχιστον σύμφωνα με το Sports Mole, που παρουσίασε την καλύτερη 11άδα των αγώνων της Τρίτης και της Τετάρτης, έχοντας μέσα τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Τζολάκη, και δύο αμυντικούς της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Μιλάμε για τον Ρέτσο και τον Κοστίνια, σημειώνοντας ότι ο Έλληνας διεθνής κεντρικός ήταν κυρίαρχος στον αέρα και είχε δύο σωτήρια τάκλιν ως τελευταίος παίκτης. Και ότι ο Πορτογάλος ακραίος αμυντικός συνέβαλλε αποφασιστικά στη νίκη επί της Μπάγερ Λέβερκουζεν χάρη και στο ωραίο γκολ με κεφαλιά με το οποίο άνοιξε το σκορ από τα πρώτα λεπτά.

Ειδικά για τον Τζολάκη, σχολιάζει: «Ήταν εξαιρετικός στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν, με τον 23χρονο τερματοφύλακα να κάνει έξι αποκρούσεις, και ηρέμησε την άμυνά του αποβάλλοντας την πίεση από τις σέντρες». Και θα χαρακτήριζα πραγματικά πολύ εύστοχη την σχετική επισήμανση για τις σέντρες τις οποίες καθάρισε ο Τζολάκης. ιδιαίτερα στο α΄ ημίχρονο, στο οποίο χρειάστηκε να βγει τρεις φορές και είτε να μαζέψει την μπάλα (δύο φορές), είτε να την διώξει με γροθιές (μία). Το έκανε κι άλλες φορές στο β΄ ημίχρονο, αλλά σε πιο εύκολες περιπτώσεις.

Για τον Τζολάκη ήταν μία ανταμοιβή από το ίδιο το ποδόσφαιρο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Διότι μέχρι τώρα είχε μεγάλη γκίνια στους αγώνες στο Τσάμπιονς Λιγκ, δεχόμενος αρκετά γκολ από καθαρή ατυχία η, τέλος πάντων σε φάσεις από αυτές που λέμε ότι δεν σε θέλει η μπάλα. Αυτή τη φορά είχε και την τύχη του καλού γκολκίπερ, καθώς όσο καλός κι αν ήταν σε αυτές τις έξι περιπτώσεις στις οποίες χρειάστηκε να επέμβει, υπήρχαν κι άλλες δύο φάσεις στις οποίες ήταν ουσιαστικά αδύνατο να κάνει τίποτα, δεν μπορούσε να αντιδράσει. Και σε αυτές είδε με ανακούφιση την μπάλα να φεύγει άουτ…

Πρέπει, άλλωστε, να αντιληφθούμε ότι ο τερματοφύλακας, όσο καλός κι αν είναι, δεν μπορεί να πάει πουθενά χωρίς λίγη ρέντα. Για παράδειγμα, στα δύο τετ α τετ που είχε ο Τζολάκης, ναι μεν έβγαλε τις φάσεις τοποθετώντας σωστά το σώμα του και τα χέρια του και τα πόδια του, αλλά κακά τα ψέματα αν οι αντίπαλοι κυνηγοί πλάσαραν στις γωνίες, ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Με την επιπρόσθετη, πάντως, υποσημείωση, ότι την τύχη του ο τερματοφύλακας πρέπει να την κυνηγάει.

Κι ο Τζολάκης την κυνηγάει πολύ. Έχοντας και την τύχη να τον προπονεί τόσα χρόνια ο Αγριογιάννης, ένας φοβερός γνώστης της δουλειάς της θέσης του τερματοφύλακα. Και δεν βλέπω το πώς ο Τζολάκης δεν θα ακολουθήσει τα βήματα του Ζοζέ Σα, που μέσω από τη δουλειά του στο Ρέντη με τον έμπειρο προπονητή γκολκίπερ, και φυσικά της πολύ καλής παρουσίας του κάτω από τα δοκάρια της μεγαλύτερης ελληνικής ομάδας, έκανε μεταγραφή σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όπως η Πρέμιερ Λιγκ, παίζοντας επί μία ολόκληρη πενταετία βασικός με τη Γουλβς

Όπως κι αν έχει, είναι πολύ σημαντικό για τον Τζολάκη να έχει δύο συνεχόμενα παιχνίδια στο Τσάμπιονς Λιγκ χωρίς παθητικό, καθώς είχε προηγηθεί και το 1-0 επί της Καϊράτ στο Καζακστάν. Να υπενθυμίσω ότι πέρυσι, στο Γιουρόπα Λιγκ, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είχε τέσσερα σερί παιχνίδια, τα τέσσερα τελευταία, με μηδέν παθητικό (με Στεάουα 0-0 έξω, Τβέντε 0-0 μέσα, πόρτο 1-0 έξω και Γκαραμπάγκ 3-0 μέσα). Αν καταφέρει φέτος, σε επίπεδο Τσάμπιονς Λιγκ πια, να κρατήσει τρία σερί ματς το μηδέν, πιθανότατα ο πρωταθλητής Ελλάδας να έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα πρόκρισης στους 24 της διοργάνωσης.

Άσχετο: Αξιαγάπητος πάντα ο Νταβίντ Φουστέρ στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Μετά το παιχνίδι με τη Λέβερκουζεν πήγε στα αποδυτήρια της ομάδας και είχε την ευκαιρία να τα πει και με τους Ισπανούς του Ολυμπιακού, αλλά και με τους ανθρώπους της ομάδας που τους ήξερε από τα χρόνια του στο Καραϊσκάκη. Πάντοτε χαμογελαστός κι ευγενικός. Μία ωραία φιγούρα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τίποτα δεν είναι τυχαίο στο ποδόσφαιρο. Είχα σημειώσει πριν το παιχνίδι, ότι η Λεβερκούζεν φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ κερδίζει μόνο όταν κρατάει πίσω το μηδέν (βλέπε το 1-0 με την Μπενφίκα και το 2-0 με τη Μάντσεστερ Σίτι, και τα δύο εκτός έδρας)! Αντιθέτως, όποτε είχε φάει γκολ, είχε είτε ισοπαλίες (βλέπε 2-2 με Κοπεγχάγη έξω και 1-1 με PSV και 2-2 με Νιούκαστλ μέσα), είτε ήττα (βλέπε 2-7 από Παρί Σεν Ζερμέν μέσα).

Το ίδιο έγινε και με τον Ολυμπιακό! Δεν κράτησε πίσω το μηδέν κι έχασε. Διότι είναι πάντοτε πολύ σημαντική η παράμετρος της ψυχολογίας. Οι παίκτες της Λέβερκουζεν έχουν συνηθίσει φέτος να μην παίρνουν αποτέλεσμα όταν δέχονται γκολ. Και ειδικά τώρα που το έφαγαν το γκολ από τα αποδυτήρια, τους στοίχισε. Τους δημιούργησε εκνευρισμό, κάτι που φάνηκε ακόμη και στις πολλές ευκαιρίες που ναι μεν δημιούργησαν, αλλά κι έχασαν…

