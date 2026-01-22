Υπερυπολογιστής βγάζει τις πιθανότητες για τον Ολυμπιακό: Η πρόκριση και ο αντίπαλος

Οι πιθανότητες που έχει ο Ολυμπιακός να προκριθεί στο Champions League και ο αντίπαλος που μπορεί να αντιμετωπίσει.

Η προχθεσινή νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» μετέτρεψε το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας με τον Άγιαξ, κάτι σαν τελικό με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα play offs του Champions League. Βλέπετε, αν οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να πάρουν τη νίκη στο Άμστερνταμ, τότε εκτός συγκλονιστικού απροότπυ θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη συνέχεια της διοργάνωσης...

Πόσο πιθανό όμως αυτό; Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, κλήθηκε να δώσει ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data, αναλύοντας τα δεδομένα των ομάδων.

Ο Ολυμπιακός έχει τις πιθανότητες με το μέρος του

Σύμφωνα λοιπόν με το αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής, ο Ολυμπιακός κατά 53% θα προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ενώ το ποσοστό αποκλεισμού είναι στο 47%. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως η πιθανότερη θέση που θα τερματίσει είναι η 28η, ενώ η αμέσως επόμενη είναι η 19η.

[Projected🔵 UCL Top 8/24 - as of 21 Jan]



🔝 Change in Top 8:



📈 IN: 🇪🇸 Barcelona

📉 OUT: 🇮🇹 Atalanta



🔝 Change in Top 24:



📈 IN: 🇦🇿 Qarabag, 🇪🇸 Athletic Club

📉 OUT: 🇳🇱 PSV, 🇵🇹 Benfica



👉 Enter your own scenarios and see how probabilities change in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/U5kc3PHjaE January 21, 2026

Οι πιθανότητες ανά θέση

28η θέση: 12%

19η θέση: 11,6%

27η θέση: 11%

20η θέση: 9%

18η θέση: 8,3%

24η θέση: 7,7%

29η θέση: 7,2%

26η θέση: 7,1%

25η θέση: 6,8%

23η θέση: 5,9%

21η θέση: 4,5%

22η θέση: 3,5

30η θέση: 2,6

17η θέση: 2,5%

31η θέση: 0,3%

Οι πιθανότεροι αντίπαλοι

Όσον αφορά τώρα τους αντιπάλους σε περίπτωση πρόκρισης, εκεί όπως εύκολα φαντάζεται κανείς, το έργο του Ολυμπιακού μόνο εύκολο δεν θα είναι. Και αυτό γιατί με τα τωρινά δεδομένα, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν μία από τις παρακάτω ομάδες.