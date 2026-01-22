Υπερυπολογιστής βγάζει τις πιθανότητες για τον Ολυμπιακό: Η πρόκριση και ο αντίπαλος
Η προχθεσινή νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» μετέτρεψε το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας με τον Άγιαξ, κάτι σαν τελικό με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα play offs του Champions League. Βλέπετε, αν οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να πάρουν τη νίκη στο Άμστερνταμ, τότε εκτός συγκλονιστικού απροότπυ θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη συνέχεια της διοργάνωσης...
Πόσο πιθανό όμως αυτό; Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, κλήθηκε να δώσει ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data, αναλύοντας τα δεδομένα των ομάδων.
Ο Ολυμπιακός έχει τις πιθανότητες με το μέρος του
Σύμφωνα λοιπόν με το αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής, ο Ολυμπιακός κατά 53% θα προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ενώ το ποσοστό αποκλεισμού είναι στο 47%. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως η πιθανότερη θέση που θα τερματίσει είναι η 28η, ενώ η αμέσως επόμενη είναι η 19η.
[Projected🔵 UCL Top 8/24 - as of 21 Jan]
🔝 Change in Top 8:
📈 IN: 🇪🇸 Barcelona
📉 OUT: 🇮🇹 Atalanta
🔝 Change in Top 24:
📈 IN: 🇦🇿 Qarabag, 🇪🇸 Athletic Club
📉 OUT: 🇳🇱 PSV, 🇵🇹 Benfica
👉 Enter your own scenarios and see how probabilities change in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/U5kc3PHjaE— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 21, 2026
Οι πιθανότητες ανά θέση
- 28η θέση: 12%
- 19η θέση: 11,6%
- 27η θέση: 11%
- 20η θέση: 9%
- 18η θέση: 8,3%
- 24η θέση: 7,7%
- 29η θέση: 7,2%
- 26η θέση: 7,1%
- 25η θέση: 6,8%
- 23η θέση: 5,9%
- 21η θέση: 4,5%
- 22η θέση: 3,5
- 30η θέση: 2,6
- 17η θέση: 2,5%
- 31η θέση: 0,3%
Οι πιθανότεροι αντίπαλοι
Όσον αφορά τώρα τους αντιπάλους σε περίπτωση πρόκρισης, εκεί όπως εύκολα φαντάζεται κανείς, το έργο του Ολυμπιακού μόνο εύκολο δεν θα είναι. Και αυτό γιατί με τα τωρινά δεδομένα, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν μία από τις παρακάτω ομάδες.
- Αταλάντα: 12,6%
- Νιούκαστλ: 11,6%
- Ίντερ: 11%
- Γιουβέντους: 10,7%
- Τσέλσι: 8,5%
- Σπόρτινγκ: 8,5%
- Ντόρτμουντ: 7,5%
- Ατλέτικο Μαδρίτης 6,6%
- Τότεναμ: 6,6%
- Μάντσεστερ Σίτι: 5,2%
- Παρί Σεν Ζερμέν: 5,2%
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.