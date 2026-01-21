Ζωντανός ποδοσφαιρικά, δυνατός αγωνιστικά και με ζωντανή την ελπίδα ευρωπαϊκής πρόκρισης. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός! Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά εδώ! Ο Ευρωπαίος Ολυμπιακός και γενικά ο Ολυμπιακός. Σε μία βραδιά που είχε κυκλώσει και είχε ένα μεγάλο πρέπει από πάνω της έκανε το καθήκον του κόντρα στην σούπερ επικίνδυνη επιθετικά Λεβερκούζεν. Επιπόλαιη αμυντικά αλλά μπροστά φοβερά επικίνδυνη.

Ναι ο Ολυμπιακός υπέφερε, ζορίστηκε και πέρασε και δύσκολα διαστήματα αλλά στάθηκε όρθιος. Έχοντας τον φανταστικό κόσμο του στο πλευρό του και επιχειρώντας να παίξει ως ο κλασικός Ολυμπιακός με πλάνο, πίεση ψηλά και αποτελεσματικότητα.

Αρχικά ήταν ένα πρώτο 45λεπτο που εάν το έβλεπες ως συνολική εικόνα δεν θα έβγαζες σιγουριά για αυτό το 2-0. Ωστόσο ο Ολυμπιακός τα κατάφερε βάζοντας δύο γκολ, το ένα στο ξεκίνημα του πρώτου 45λεπτου και το άλλο στο τέλος του. Κοινός παρονομαστής και των 2 φάσεων ο Ροντινέϊ αλλά ως εξτρέμ. Το πρώτο γκολ ανήκει καθαρά στα άκρα του. Δημιουργός ένας δεξιός μπακ - που έπαιζε ως ακραίος επιθετικός - και σκόρερ ένας άλλος που αυτό το γκολ το έψαχνε πάρα πολύ.

Το 2ο γκολ ανήκε ξανά στον Ροντινέϊ. Επιθετική εξυπνάδα και σπιρτάδα με την μπαλιά του στον μακράν πιο εύστοχο σε αναλογία τελικών με γκολ παίκτη του ρόστερ του Ολυμπιακού, τον Ταρέμι. Στον Ιρανό και... μισή πάσα να του δώσεις θα βάλει γκολ!!!

Για να φτάσει βέβαια σε αυτό το 2-0 ο Ολυμπιακός χρειάστηκε ξανά σε τοπ φόρμα τον Τζολάκη. Ο διεθνής γκολκίπερ έβγαζε τα... πάντα στο πρώτο 45λεπτο και έδειξε ξανά την τεράστια ποιότητά του.

Κατά τα άλλα υπήρξε αυτό το ωραίο παλιά τρικ του Ισπανού τεχνικού. Από την στιγμή που ο Ποντένσε δεν είναι στα καλά του αγωνιστικά και παίκτες όπως ο Στρεφέτσα δεν αποδίδουν ανάλογα επέστρεψε ως ακραίος επιθετικός ο Ροντινέϊ.

Αυτό το τρικ ο Μεντιλίμπαρ το είχε κάνει ξανά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Ροντινέϊ σε μία καλή του ημέρα επιθετικά μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην δημιουργία και την επίθεση.

Τεράστια η νίκη αυτή για 3 λόγους

Ο Ολυμπιακός αυτήν την νίκη με την Λεβερκούζεν την είχε ανάγκη. Αυτό το 2-0 επί των αντιπάλων του. Την είχε μεγάλη ανάγκη για 3 βασικούς λόγους. Ο πρώτος ήταν για να παραμείνει ζωντανός ως προς την ευρωπαϊκή πρόκριση. Ο 2ος γιατί να δείξει ότι συνεχίζει και έχει μεγάλο ποδοσφαιρικό παλμό.

Και ο 3ος και εξίσου σημαντικός για να πάρει ξανά τα πάνω του ψυχολογικά μετά τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ και μία κάκιστη εικόνα είχε εκείνο το βράδυ σε όλους τους τομείς. Σε αυτόν τον πρώτο από τους 2... τελικους της Ευρώπης πάλεψε σαν θηρίο και τώρα του μένει το παιχνίδι με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ στις 28 Γενάρη, όπου και εκεί θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του.

Τζολάκης, μία κατηγορία μόνος του!

Ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν απίστευτος απέναντι στην Λεβερκούζεν. Ήταν μία κατηγορία μόνο του και είχε επεμβάσεις με κάθε τρόπο. Ένας γκολκίπερ υψηλότατου επιπέδου από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού.

Ένας φοβερός πορτιέρε που μας έδειξε ξανά ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πολλά μπράβο για άλλη μία φορά σε αυτό το παιδί που έχει φανταστική εξέλιξη και λόγω της δουλειάς του και φυσικά χάρις στην στήριξη του Ολυμπιακού και στο πώς τον έχει διαχειριστεί.