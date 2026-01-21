Η Άρσεναλ έκανε το 7/7 στη league phase του Champions League, επικρατώντας 3-1 της Ίντερ εκτός έδρας.

Ούτε βαθμό δεν λέει να χάσει η Άρσεναλ στο Champions League, με την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα να επικρατεί 3-1 της Ίντερ και να είναι αγκαλιά με την κορυφή στη league phase, έχοντας κάνει το 7/7 στον θεσμό και έχοντας εξασφαλίσει τη φάση των «16»!

Εξαιρετικός ο ρυθμός από το ξεκίνημα του αγώνα, με τους Λονδρέζους να καταφέρνουν να πάρουν το προβάδισμα από το δέκατο μόλις λεπτό, όταν μετά από ωραία ομαδική ενέργεια, ο Τίμπερ βρήκε τον Ζεσούς και εκείνος με κοντινή προβολή άνοιξε το σκορ.

Η απάντηση από πλευράς Νερατζούρι ήταν άμεση, καθώς στο 18', η μπάλα στρώθηκε στον Σούτσιτς στο ύψος της μεγάλης περιοχής και εκείνος τελείωσε ιδανικά τη φάση, κάνοντας το 1-1 για την ιταλική ομάδα. Εντούτοις, ο Ζεσούς χτύπησε ξανά, δίνοντας νέο προβάδισμα στην Άρσεναλ στο 31', μετά από εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά-πάσα του Τροσάρ στο δεύτερο δοκάρι!

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με καλές στιγμές εκατέρωθεν, ωστόσο Ζόμερ και Ράγια επενέβησαν όποτε χρειάστηκε, με την Ίντερ να ζητά πέναλτι για μαρκάρισμα στον Μαρτίνες στο 54' αλλά να μην δικαιώνεται.

Εντέλει, ένα εξαιρετικό τελείωμα του Γιόκερες λίγο αφότου πέρασε στο ματς ως αλλαγή έφερε το 3-1, με τον Σουηδό να σκοράρει με ωραίο σουτ στο 84' και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ίντερ: Ζόμερ, Ακάντζι, Ατσέρμπι, Μπαστόνι, Λουίς Ενρίκε (82' Μπόνι), Μπαρέλα (63' Φρατέζι), Ζιελίνσκι (82' Ντιουφ), Σούτσιτς, Ντιμάρκο, Μαρτίνες (63' Εσπόσιτο), Τουράμ

Άρσεναλ: Ράγια, Τίμπερ (64' Γουάιτ), Σαλιμπά, Μοσκέρα (75' Γκάμπριελ), Λούις-Σκέλι, Μερίνο, Θουμπιμέντι, Έζε (64' Ράις), Σάκα, Ζεσούς (75' Γιόκερες), Τροσάρ (79' Μαρτινέλι)