Ίντερ - Άρσεναλ: Δεύτερο γκολ για τον Ζεσούς
Νέο προβάδισμα για την Άρσεναλ ενάντια στην Ίντερ, με νέο γκολ από τον Ζεσούς στο 31ο λεπτό.
Για λίγο διατηρήθηκε η ισορροπία ανάμεσα σε Ίντερ και Άρσεναλ μετά τη γρήγορη ισοφάριση του Σούτσιτς, με τον Γκάμπριελ Ζεσούς να βάζει ξανά μπροστά τους Κανονιέρηδες με 2-1!
Στο 31ο λεπτό, ο Σάκα εκτέλεσε το κόρνερ και ο Τροσάρ πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να βρίσκει στο οριζόντο δοκάρι και να καταλήγει στον Βραζιλιάνο, που εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας και πέτυχε το δεύτερο γκολ του.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
