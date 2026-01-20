Νέο προβάδισμα για την Άρσεναλ ενάντια στην Ίντερ, με νέο γκολ από τον Ζεσούς στο 31ο λεπτό.

Για λίγο διατηρήθηκε η ισορροπία ανάμεσα σε Ίντερ και Άρσεναλ μετά τη γρήγορη ισοφάριση του Σούτσιτς, με τον Γκάμπριελ Ζεσούς να βάζει ξανά μπροστά τους Κανονιέρηδες με 2-1!

Στο 31ο λεπτό, ο Σάκα εκτέλεσε το κόρνερ και ο Τροσάρ πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να βρίσκει στο οριζόντο δοκάρι και να καταλήγει στον Βραζιλιάνο, που εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας και πέτυχε το δεύτερο γκολ του.