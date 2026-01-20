Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό: Σκοράρει και ο Μπέλινγκχαμ για το 6-1 (vid)
Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι καταιγιστική, καθώς και ο Μπέλινγκχαμ βάζει το όνομα του στον πίνακα των σκόρερς για το 6-1 κόντρα στην Μονακό.
H Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει με καταιγιστικό ρυθμό κόντρα στην Μονακό στο «Μπερναμπέου». Στο 80' ο Μπαπέ εκτέλεσε φάουλ που κόντραρε στο τείχος, ο Βαλβέρδε πέρασε κάθετη πάσα στον Μπέλινγκχαμ και με τη σειρά του ο Άγγλος ντρίμπλαρε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 6-1. Νωρίτερα η Μονακό κατάφερε να μειώσει με τον Τέζε στο 72ο λεπτό μετά από λάθος της άμυνας.
