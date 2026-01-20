Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν: Ο Τζολάκης λέει «όχι» και στην προβολή του Σικ
Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης με μια ακόμα μεγάλη επέμβαση, την έκτη στο ματς, κράτησε το μηδέν για άλλη μια φορά στο ματς με τη Λεβερκούζεν.
Απίθανη εμφάνιση από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη στο ματς με τη Λεβερκούζεν, με τον Έλληνα τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να κατεβάζει ρολά!
Μετά τις πέντε μεγάλες επεμβάσεις του από το 10' ως το 47', ο τερματοφύλακας των ερυθρόλευκων είπε «όχι» και στον Σικ στο 80' κρατώντας το 2-0.
Ο Σικ τροφοδοτήθηκε από τα πλάγια μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού και έβαλε την προβολή, αλλά ο Τζολάκης είχε απάντηση και σε αυτήν την τελική ενέργεια!
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.