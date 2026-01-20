Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης με μια ακόμα μεγάλη επέμβαση, την έκτη στο ματς, κράτησε το μηδέν για άλλη μια φορά στο ματς με τη Λεβερκούζεν.

Απίθανη εμφάνιση από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη στο ματς με τη Λεβερκούζεν, με τον Έλληνα τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να κατεβάζει ρολά!

Μετά τις πέντε μεγάλες επεμβάσεις του από το 10' ως το 47', ο τερματοφύλακας των ερυθρόλευκων είπε «όχι» και στον Σικ στο 80' κρατώντας το 2-0.

Ο Σικ τροφοδοτήθηκε από τα πλάγια μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού και έβαλε την προβολή, αλλά ο Τζολάκης είχε απάντηση και σε αυτήν την τελική ενέργεια!