Δέκα λεπτά χρειάστηκε η Άρσεναλ για να πάρει το προβάδισμα ενάντια στην Ίντερ, με γκολ του Ζεσούς, με τους Νερατζούρι ωστόσο να απαντούν άμεσα με τον Σούτσιτς

Προβάδισμα από νωρίς για την Άρσεναλ στο σπουδαίο, εκτός έδρας ματς με την Ίντερ για την έβδομη αγωνιστική της league phase του Champions League, με τους Κανονιέρηδες να παίρνουν το προβάδισμα στο δέκατο μόλις λεπτό αλλά να μην αντέχουν γιαν πολύ.

Σκόρερ ο Γκάμπριελ Ζεσούς, που βρέθηκε εκεί που έπρεπε για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα με κοντινή προβολή μετά από ωραία ομαδική προσπάθεια και μπαλιά του Τίμπερ. Ωστόσο, οι Νερατζούρι βρήκαν γρήγορη απάντηση, καθώς στο 18' ο Σούτσιτς ισοφάρισε με εξαιρετικό σουτ από το ύψος της περιοχής!