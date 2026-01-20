Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Τα εντυπωσιακά κορεό των φιλάθλων
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ.Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Σε ένα ματς που θέλουν μόνο νίκη, οι Ερυθρόλευκοι έχουν στο πλευρό τους τον 12ο παίκτη τους, με τον κόσμο να έχει κάνει φύλλο και φτερό τα εισιτήρια και να δίνει ηχηρό «παρών» στο Φάληρο.
Εντυπωσιακή η είσοδος των παικτών στον αγωνιστικό χώρο, με τον κόσμο να υποδέχεται τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με δύο εντυπωσιακά κορεό.
To βίντεο του Gazzetta
