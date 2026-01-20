Η Μπριζ έστησε πάρτι στο Καζακστάν και χωρίς τον Τζόλη στην αποστολή, καθώς επικράτησε 4-1 επί της Καϊράτ σε μια νίκη που την επαναφέρει ξανά στο δρόμο των play-offs.

Σαν σίφουνας πέρασε η Μπριζ από την Αστάνα, όπου με το εντυπωσιακό 4-1 πήρε τη νίκη επί της Καϊράτ κι ανέβηκε στην 23η θέση της League Phase του Champions League. Ακόμα και χωρίς τον τραυματία Χρήστο Τζόλη στην αποστολή, οι Βέλγοι έκαναν ό,τι ήθελαν στο Καζακστάν και με δυο γκολ σε κάθε ημίχρονο έφτασαν σε ένα άνετο «διπλό». Αρχικά ο Στάνκοβιτς άνοιξε το σκορ στο 32΄, με τον Φανάκεν να διπλασιάζει τα τέρματα των γηπεδούχων έξι λεπτά αργότερα.

Τη σκυτάλη πήρε στο 74 ο Φερμάντ που είχε εύκολο έργο από κοντά για το 3-0, ενώ στο 84΄ήταν η σειρά του Μέχελε να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς με κοντινή κεφαλιά. Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να πετύχουν το γκολ της τιμής στις καθυστερήσεις με σουτάρα του Σαντιμπέκοφ από μακριά, με το τελικό 4-1 να καταδικάζει ως ουραγούς της βαθμολογίας.