Τα έσοδα έχει διασφαλίσει έως και τώρα ο Ολυμπιακός από την παρουσία του στη διοργάνωση του Champions League.

Ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «ζευγάρωσε» τις νίκες της στο Champions League, καθώς μετά το «διπλό» στην Αστάνα επικράτησε της Λεβερκούζεν στο Φάληρο. Οι Πειραιώτες ξεπέρασαν τα 33,5 εκατομμύρια ευρώ και πιο συγκρεκριμένα έφτασαν τα 33.665.000.

Οι Ερυθρόλευκοι πήραν 18.620.0000 ευρώ από το μπόνους πρόκρισης στη League Phase του Champions League κι ακόμα 9.170.000 ευρώ από το Value Pillar. Οι ισοπαλίες με Πάφο και Αϊντχόφεν απέφεραν 700.000 ευρώ η κάθε μία, ενώ το «διπλά» στην Αστάνα ακόμα 2,1 εκατομμύρια ευρώ.

Σε αυτά τα χρήματα θα προστεθεί και το πριμ κατάταξης, με βάση την τελική βαθμολική θέση του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League.

Τα χρήματα που διεκδικεί ο Ολυμπιακός