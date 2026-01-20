Ολυμπιακός: Πόσα χρήματα έχει εξασφαλίσει από το Champions League
Ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «ζευγάρωσε» τις νίκες της στο Champions League, καθώς μετά το «διπλό» στην Αστάνα επικράτησε της Λεβερκούζεν στο Φάληρο. Οι Πειραιώτες ξεπέρασαν τα 33,5 εκατομμύρια ευρώ και πιο συγκρεκριμένα έφτασαν τα 33.665.000.
Οι Ερυθρόλευκοι πήραν 18.620.0000 ευρώ από το μπόνους πρόκρισης στη League Phase του Champions League κι ακόμα 9.170.000 ευρώ από το Value Pillar. Οι ισοπαλίες με Πάφο και Αϊντχόφεν απέφεραν 700.000 ευρώ η κάθε μία, ενώ το «διπλά» στην Αστάνα ακόμα 2,1 εκατομμύρια ευρώ.
Σε αυτά τα χρήματα θα προστεθεί και το πριμ κατάταξης, με βάση την τελική βαθμολική θέση του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League.
Τα χρήματα που διεκδικεί ο Ολυμπιακός
- Πριμ κατάταξης: 275.000 ευρώ επί τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (1ος Χ36, 2ος Χ 35 και ούτω καθεξής)
- Νίκη στη League Phase: 2.100.000 ευρώ
- Ισοπαλία στη League Phase: 700.000 ευρώ
- Πριμ για τις θέσεις 1-8 στη League Phase: 2.000.000 ευρώ
- Πριμ για τις θέσεις 9-16 στη League Phase: 1.000.000 ευρώ
- Πρόκριση στα Play Off: 1.000.000 ευρώ
- Πρόκριση στους «16»: 11.000.000 ευρώ
- Πρόκριση στα προημιτελικά: 12.500.000 ευρώ
- Πρόκριση στα ημιτελικά: 15.000.000 ευρώ
- Φιναλίστ: 18.500.000 ευρώ
- Κατάκτηση τροπαίου: 6.500.000 ευρώ
