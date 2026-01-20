Ο Ολυμπιακός για την τελευταία αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης του Champions League θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Ο Ολυμπιακός έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι στο Φάληρο για τη League Phase του Champions League, κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, καθώς την τελευταία αγωνιστική η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αγωνιστεί εκτός συνόρων, σε οκτώ ημέρες από σήμερα.

Στις 28 Ιανουαρίου οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ, στη «Johan Cruyff Arena», για την 8η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η σέντρα στο Άμστερνταμ θα γίνει στις 22:00.

Θυμίζουμε πως όλα τα παιχνίδια του Champions League μεταδίδονται τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League