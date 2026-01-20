Ολυμπιακός: Πότε είναι το τελευταίο παιχνίδι της League Phase του Champions League
Ο Ολυμπιακός έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι στο Φάληρο για τη League Phase του Champions League, κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, καθώς την τελευταία αγωνιστική η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αγωνιστεί εκτός συνόρων, σε οκτώ ημέρες από σήμερα.
Στις 28 Ιανουαρίου οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ, στη «Johan Cruyff Arena», για την 8η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η σέντρα στο Άμστερνταμ θα γίνει στις 22:00.
Θυμίζουμε πως όλα τα παιχνίδια του Champions League μεταδίδονται τηλεοπτικά από την Cosmote TV.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League
- Ολυμπιακός – Πάφος 0-0
- Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0
- Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1
- Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1
- Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4
- Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1
- Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
- Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, Άγιαξ – Ολυμπιακός 22:00
