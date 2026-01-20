Ολυμπιακός: Η επιστροφή του Ελ Καμπί και η αλήθεια για Σαουδική Αραβία
Ο Ελ Καμπί γύρισε στην Ελλάδα αργά το βράδυ της Δευτέρας μετά την συμμετοχή του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και έπειτα από τις κινήσεις της διοίκησης των Πειραιωτών για να ταξιδέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γινόταν. Ο διεθνής φορ - όπως εκτιμάται από το ρεπορτάζ - θα μπει στην αποστολή για το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν αλλά παραμένει το δεδομένο ότι δεν θα είναι βασικός καθώς πρακτικά δεν έχε κάνει ούτε μία προπόνηση με τον Ολυμπιακό πριν τον αγώνα αυτόν.
Όσο για τα περί προτάσεων από ομάδες από την Σαουδική Αραβία παρά τις πληροφορίες από το εξωτερικό και τα όποια σενάρια δεν υπάρχει το παραμικρό από εκεί. Σε αυτό το πλαίσιο προφανώς και παραμένει επί τάπητος το ζήτημα του νέου συμβολαίου του Ελ Καμπί με την ομάδα του Ολυμπιακού.
