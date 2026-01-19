Οι δηλώσεις του τεχνικού του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη διαθεσιμότητα του Ελ Καμπί στο κρίσιμο ματς με τη Λεβερκούζεν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στηρίζεται πολύ στον Αγιούμπ Ελ Καμπί και το έδειξε και στη συνμέντευξη Τύπου του αγώνα με τη Λεβερκούζεν. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού τόνισε ότι ο Μαροκινός φορ δεν πρόκειται να ξεκινήσει, αλλά ελπίζει, εφόσον έρθει εγκαίρως, να τον έχει στην αποστολή. Φυσικά, αναφέρθηκε και στις ενοχλήσεις που νιώθει ο Γιάρεμτσουκ, όπως και στο τι πρέπει να προσέξουν οι Πειραιώτες από τη γερμανική ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Για το κλειδί στο αυριανό ματς: «Να μπούμε με ένταση στο ματς. Να νιώσει ο αντίπαλος ότι είναι δύσκολο να παίξει στο γήπεδο μας».

Για τη νίκη της Λεβερκούζεν κόντρα σε μεγάλους προπονητές κι αν είναι κίνητρο για τον ίδιο: «Νίκησαν σημαντικές ομάδες, αλλά και οι δύο χάσαμε κι εμείς από τον ΠΑΟΚ κι αυτοί από τη Χόφενχαϊμ. Στο Champions League αυτοί έκαναν νίκες κι εμείς τα πήγαμε καλά στο Καζακστάν. Είμαστε στο μηδέν και οι δύο και θα επιδιώξουμε να πάρουμε τη νίκη».

Για το αν έχει Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ: «Δεν ξέρω αν θα τους έχω διαθέσιμους. Θα περιμένουμε σήμερα να δούμε πως νιώθει. Ο Ελ Καμπί ταξιδεύει κι ελπίζουμε να τον έχω στον πάγκο. Βασικός δεν θα είναι, διότι έπαιξε στον τελικό. Φανταζόμαστε ότι θα φτάσει εγκαίρως για να είναι στην αποστολή».

Για το αν θα μπορέσει η ομάδα να γυρίσει το κουμπί μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο: «Στο τελευταίο παιχνίδι μας έλειπε η ένταση. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και γι' αυτό νίκησε. Πρέπει να μπαίνουμε δυνατά κι αυτό είναι σημαντικό στοιχείο για μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τι θα κάνει ο αντίπαλος. Θέλουμε να δείξουμε την κυριαρχία μας κι αυτοί είναι η πρόθεσή μας.

Η Λεβερκούζεν είναι επιθετική ομάδα. Ειδικά στα άκρα. Οι κεντρικοί τους παίκτες επίσης είναι πολύ επιθετικοί. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα. Αλλά όπως είναι επιθετική, ενδεχομένως, αυτό να είναι αδυναμία ανασταλτικά κι αυτό θα επιδιώξουμε να εκμεταλλευτούμε».

Για τον Πιρόλα κι αν θα υπάρξουν αλλαγές: «Ο Πιρόλα είναι διαθέσιμος κι αύριο θα δείτε αν θα έχουμε αλλαγές».