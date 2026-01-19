Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ένα ακόμα sold out και έτσι δεν θα πέφτει καρφίτσα στο ματς με την Λεβερκούζεν.

Sold out για τον Ολυμπιακό και στο παιχνίδι με την Λεβερκούζεν για το Champions League. Οι Πειραιώτες γνωστοποίησαν αυτήν την εξέλιξη και ενώ ο κόσμος τους ετοιμάζει και κορεό και μία φανταστική ατμόσφαιρα σε μία ακόμα ευρωπαϊκή βραδιά.

Επειδή μάλιστα υπάρχει πριν το παιχνίδι μπάσκετ το ιδανικό θα είναι η γρηγορότερη δυνατή προσέλευση και ενώ το κορεό θα γίνει από την εξέδρα με την είσοδο των 2 ομάδων και πρέπει να σηκωθούν όλα τα σακουλόχαρτα που θα έχουν στα χέρια τους οι φίλαθλοι των Ερυθρόλευκων. Για το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το ματς αυτό είναι must win.