Ολυμπιακός - «Αφήστε το θηρίο ελεύθερο»: Το μαγικό κορεό με το λιοντάρι των ερυθρόλευκων
Οι φίλοι του Ολυμπιακού... ζωγράφισαν για ακόμα μια φορά με το μαγικό κορεό, μέσω του οποίου στέλνουν το δικό τους μήνυμα: «Αφήστε το θηρίο ελεύθερο»!
Οι φίλοι του Ολυμπιακού για ακόμα μια φορά, δημιούργησαν πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, με αφορμή το ματς κόντρα στην Αϊντχόφεν.
Όπως βλέπουμε, έγραψαν το μήνυμα «αφήστε το θηρίο ελεύθερο» μ' ένα λιοντάρι να σχηματίζεται σε ερυθρόλευκο φόντο!
Το video του Νίκου Ράπτη για το Gazzetta:
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.