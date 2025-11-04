Οι φίλοι του Ολυμπιακού... ζωγράφισαν για ακόμα μια φορά με το μαγικό κορεό, μέσω του οποίου στέλνουν το δικό τους μήνυμα: «Αφήστε το θηρίο ελεύθερο»!

Οι φίλοι του Ολυμπιακού για ακόμα μια φορά, δημιούργησαν πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, με αφορμή το ματς κόντρα στην Αϊντχόφεν.

Όπως βλέπουμε, έγραψαν το μήνυμα «αφήστε το θηρίο ελεύθερο» μ' ένα λιοντάρι να σχηματίζεται σε ερυθρόλευκο φόντο!

Το video του Νίκου Ράπτη για το Gazzetta: